İspanya'dan paylaştı! Arda Güler'den Fenerbahçe'nin zafer gönderisi

Süper Kupa'da dün gece Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-0 ile geçerken, derbi zaferi sonrası sosyal medya paylaşımları arka arkaya geldi. Sarı-lacivertli takımın eski yıldızı Arda Güler ise bu galibiyete kayıtsız kalmadı. Real Madrid'in genç yıldızı eski takımının zaferini böyle kutladı...

ARDA GÜLER'DEN PAYLAŞIM!

Arda Güler, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı kazanmasının ardından paylaşım yaptı. Bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük memnuniyet yaratırken, oyuncu ile kulüp arasında "bağ kopmadı" yorumlarına neden oldu.

Milli oyuncunun vefalı hareketi, kısa sürede gündem haline geldi ve Fenerbahçe camiasında yoğun ilgi gördü.

FENERBAHÇE GALİBİYETİN SABAHINDAN PAYLAŞTI...