Haftalar önce karşı çıkmıştı! Hasan Şaş'ın Guendouzi çıkışı sosyal medyada patladı!

Fenerbahçe Süper Kupa'da Galatasaray'ı 2-0 ile geçerken, derbiye damga vuran isim gösterdiği performans ve attığı golle yeni transfer Matteo Guendouzi oldu. Fransız yıldız oynadığı futbolla maçın adamı seçilirken, gündeme ise yorumcu Hasan Şaş'ın haftalar öncesindeki yorumu oturdu. Şaş'ın o dönem Galatasaray ile ismi geçen Guendouzi için söyledikleri sosyal medyada resmen patladı...

20 GÜN ÖNCE AÇIKLAMIŞTI! HASAN ŞAŞ'IN GUENDOUZI YORUMU GÜNDEM OLDU...

Yaklaşık 20 gün önce SporON kanalında konuşan yorumcu Hasan Şaş, "Guendouzi'ye 3 milyon euro vermem. Sara'ya sarılırım gitme diye. Guendouzi diye bir şeyi ben ne duymuş olayım ne görmüş olayım. Sakın ha, Sakın. Bak en büyük transfer hatası olur bu. Bizim ülkemizde orta saha oyuncuları kreatif oyuncular seçiyoruz, yani yetenekli, Yunus, Torreira, baskı yapıyor alıyor topu dönüyor. Bu Guendouzi'yi düşün bugünkü Antalya maçında, bak bu adamın şut özelliği yok, pas özelliği yok, ara pası yok, ceza sahası içinde pozisyon üretkenliği yok, oyun zekası yok.

''LEMINA'NIN SOL KRAMPONUNU TAŞITIRSAM...''

Bak size 3 milyon euroya verseler de almayın. Sakın ha. Bak Lemina'nın sol kramponunu taşıtırsam hiçbir şey bilmiyorum. Sakat Lemina'ya razıyım bak. Büyük takım orta sahası değil. Bu oyuncu asla olmaz bak Galatasaray'a. Büyük takım orta sahası olmak birçok özelliği içerisinde barındıran şeylerdir, yeteneklerdir. Oyunun iki yönünü oynayabilmek, oyun görüşü. Bak bu oyuncunun uzun pası yok ya." demişti.

FRANSIZ YILDIZ PERFORMANSIYLA DERBİYE DAMGA VURDU!

Matteo Guendouzi, Galatasaray karşısında sergilediği performansla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Fransız orta saha, mücadeleyi 1 golle tamamlarken oyunun iki yönünde de etkili bir görüntü ortaya koydu.

Guendouzi, maç boyunca 34 pas denemesinin 27’sinde isabet sağlayarak %79’luk pas yüzdesine ulaştı. Hücumda topu taşıma konusunda da başarılı olan yıldız futbolcu, 2 dribbling denemesinin tamamında rakiplerini geçmeyi başardı.

Savunma tarafında da sorumluluk alan Guendouzi, 1 pas arası, 6 uzaklaştırma ve 4 top çalma girişiminin 3’ünde başarı sağladı. Top kapma ve alan kapatma konularında ön plana çıkan oyuncu, toplamda 11 savunma katkısı ve 6 top geri kazanma ile takımına önemli destek verdi.

İkili mücadelelerde üstünlük kuran Guendouzi, 8 mücadelenin 7’sini kazanırken, hava toplarında da 1 kez etkili oldu. Tüm bu performansının karşılığında Fransız oyuncu, karşılaşmayı 8.8 reytingle tamamladı.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ!

Turkcell Süper Kupa final karşılaşmasında maçın oyuncusu Fenerbahçe'den Matteo Guendouzi seçildi.

MAÇ SONU AÇIKLADI! ''ÇOK DAHA FAZLA KUPA KAZANMAK İSTİYORUZ...''

Matteo Guendouzi, "Bu sadece başlangıç. Daha iyi günler göreceğiz. Açım, motiveyim, bu kulüp ve bu renkler için her şeyimi vermeye hazırım. Fenerbahçe'yle gurur duyuyorum. Şu atmosfere bir bakın... Bundan daha iyisi olamazdı. Çok daha fazla kupa kazanmak istiyoruz. Taraftarlar, biz bunu hak ediyoruz." dedi.