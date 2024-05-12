Fenerbahçe, puan rekorunu egale etti

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-0’lık sonuçla hanesine 3 puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle Kadıköy’de çıktığı son 5 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 93’e yükseltti. 1988-1989 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 93 puan toplayarak lig rekoru kırmıştı.

EN FAZLA PUAN TOPLADIĞI SEZONDAKİ REKORUNU EGALE ETTİ

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte en fazla puan topladığı sezondaki rekorunu egale etti.

Kanarya, 1989 yılında Todor Veselinovic yönetiminde 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 93 puan topladı ve rakip filelere 103 gol atmayı başarmıştı.

İsmail Kartal’ın öğrencileri, kalan 2 haftada puan alması halinde puan rekorunu geliştirecek.





