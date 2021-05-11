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Fenerbahçe Rachid Ghezzal'ı listesine aldı

11.05.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe sezon sonunda Beşiktaş ile transferde karşı karşıya gelmek üzere. Yeni sezonun transfer planlamasına başlayan Fenerbahçe çok flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş formasıyla bu sezona damgasını vuran Rachid Ghezzal’ı listesine aldı.

Fenerbahçe Rachid Ghezzal'ı listesine aldı

Süper Lig'de ortalığı yangın yerine çevirecek yılın transferi için harekete geçildi. Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'e damga vuran, Beşiktaş'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal'ı listesine aldı.

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Takvim'in haberine göre, yönetim Ghezzal ve Beşiktaş ekseninle yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor. Eğer siyah-beyazlılar, Leicester City ile anlaşma sağlayamazsa hemen transfer için devreye girilecek.

İNGİLİZ EKİBİ 8 MİLYON EURO İSTİYOR

Alınan bilgilere göre İngiliz kulübü, yıldız futbolcunun bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirledi. Ancak Ghezzal'ın 1 yıl sözleşmesinin kalması nedeniyle bu rakamın aşağıya çekilmesi bekleniyor.

RACHİD GHEZZAL KİMDİR?

Rachid Ghezzal, 9 Mayıs 1992'de Fransa'da dünyaya geldi. Futbola Lyon altyapısında başlayan ve 20 yaşında A takımda forma giymeye başlayan Cezayir asıllı kanat oyuncusu 2017 yılında Monaco'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 2017-2018 sezonunda toplam 35 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol 4 asist, Ghezzal'ın yeni durağı Premier Lig oldu.

2018'de Mahrez'i 68 Milyon Euro'ya Manchester City'ye gönderen Leicester City, yıldız futbolcunun boşluğunu Ghezzal ile doldurdu ve bu transfer için Monaco'ya 14 milyon Euro ödedi.

Premier Lig'de toplam 23 maçta forma giyen ve 3 gol kaydeden 28 yaşındaki futbolcu, beklentileri karşılayamadı ve sezon sonu Serie A ekibi Fiorentina'ya kiralandı. Fiorentina'da 21 maça çıkan, 1 gol atıp, 1 de asist yapan tecrübeli orta saha, Leicester'a geri döndü.

2020- 2021 sezonu yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın yıldız ismi 1 yıllığına kadrosuna kattı. İngiliz ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.


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