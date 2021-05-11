Fenerbahçe Rachid Ghezzal'ı listesine aldı

Süper Lig'de ortalığı yangın yerine çevirecek yılın transferi için harekete geçildi. Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'e damga vuran, Beşiktaş'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal'ı listesine aldı.

Takvim'in haberine göre, yönetim Ghezzal ve Beşiktaş ekseninle yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor. Eğer siyah-beyazlılar, Leicester City ile anlaşma sağlayamazsa hemen transfer için devreye girilecek.

İNGİLİZ EKİBİ 8 MİLYON EURO İSTİYOR

Alınan bilgilere göre İngiliz kulübü, yıldız futbolcunun bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirledi. Ancak Ghezzal'ın 1 yıl sözleşmesinin kalması nedeniyle bu rakamın aşağıya çekilmesi bekleniyor.

RACHİD GHEZZAL KİMDİR?

Rachid Ghezzal, 9 Mayıs 1992'de Fransa'da dünyaya geldi. Futbola Lyon altyapısında başlayan ve 20 yaşında A takımda forma giymeye başlayan Cezayir asıllı kanat oyuncusu 2017 yılında Monaco'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 2017-2018 sezonunda toplam 35 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol 4 asist, Ghezzal'ın yeni durağı Premier Lig oldu.

2018'de Mahrez'i 68 Milyon Euro'ya Manchester City'ye gönderen Leicester City, yıldız futbolcunun boşluğunu Ghezzal ile doldurdu ve bu transfer için Monaco'ya 14 milyon Euro ödedi.