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Fenerbahçe, Rachid Ghezzal ile anlaşma sağlayamadı

12.06.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin transfer gündemine geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta sezona damga vuran Rachid Ghezzal geldi. Sarı lacivertli takım, Ghezzal'ın menajeri ile temas sağladı. Fakat anlaşma sağlanamadı. Bonservisi İngiliz ekibi Leicester City'de bulunan Ghezzal'ın Leicester ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

Fenerbahçe, Rachid Ghezzal ile anlaşma sağlayamadı

Fenerbahçe'nin transfer gündemine geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta sezona damga vuran Rachid Ghezzal geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ghezzal'ın menajeri ile temas sağladı.

Gelecek sezon için güçlü ve dinamik bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.

Sarı-lacivertli takım listesine geçtiğimiz sezon Süper Lig'e damga vuran yıldızı ekledi. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla göz dolduran ve hem lig hem de kupa şampiyonluğunun mimarı Rachid Ghezzal'ın menajeri ile temas sağladı. Fakat anlaşma sağlanamadı.

Bonservisi İngiliz ekibi Leicester City'de bulunan Ghezzal'ın Leicester ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

8 GOL 18 ASİST

29 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız kanat geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 35 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda toplamda 8 gol 18 asistlik bir performans gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sahi tolgay arslan vardı ne oldu o??? bırakınartık bizden oyuncu almayı siz takı mdeğilsiniz ronaldo messi gelse sizden bi halt olmaz.
Bu fenevbahçenin transfer politikası hep aynı: Bastır parayı rakibinin topçularını çal..!

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