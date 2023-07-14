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Fenerbahçe, Rashica'yı Galatasaray'ın elinden almak üzere! Anlaşma sağlandı...

14.07.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, performansıyla büyük beğeni toplayan Milot Rashica için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun kulübü Norwich City ile anlaşma aşamasına gelen sarı-lacivertliler büyük bir işe imza atmak üzere. Galatasaray'da Okan Buruk'un çok istediği Rashica'yı kadrosuna katarak transfer çalımı atmak isteyen sarı-lacivertliler şu an daha avantajlı gözüküyor.

Milot Rashica

Milot Rashica

KOS Kosova
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da geçtiğimiz yılı kiralık olarak geçiren ve performansıyla beğeni toplayan Rashica için de sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'dan ayrıldığı günden beri sarı-kırmızılıların almak için büyük bir çaba sarf ettiği yıldız oyuncu için Fenerbahçe devreye girdi.

NORWICH CITY İLE ANLAŞMAK ÜZERELER

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Fenerbahçe, yaptığı oyuncu satışlarından dolayı kasasına giren yüklü parayı kullanmaya karar verdi. Önümüzdeki sezon kesin olarak şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertliler, Rashica için Norwich City ile anlaşma aşamasına geldi. 9 milyon Euro isteyen İngiliz devinin teklifini kabul eden Fenerbahçe, Rashica'nın menajeri ile konuşmaya başladı.

"GEL BU SENE BİZİMLE OYNA"

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Oyuncunun menajeri aracılığı ile Rashica'ya haber gönderen sarı-lacivertli yöneticilerin, "Gel bu sene bizimle oyna. Ligimizi zaten çok iyi tanıyorsun. Kaliteli bir kadro kurup seni de bu kadronun içinde görmek istiyoruz" dediği öğrenildi.

"ÜSTÜME DÜŞENİ YAPTIM" DEMİŞTİ

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Rashica, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, “Galatasaray ile anlaştım, gittim, çok mutlu oldum, üstüme düşeni yaptım. Şimdi önüme bakma vakti” ifadelerini kullanmıştı.

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