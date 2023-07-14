Fenerbahçe, Rashica'yı Galatasaray'ın elinden almak üzere! Anlaşma sağlandı...

Galatasaray'da geçtiğimiz yılı kiralık olarak geçiren ve performansıyla beğeni toplayan Rashica için de sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'dan ayrıldığı günden beri sarı-kırmızılıların almak için büyük bir çaba sarf ettiği yıldız oyuncu için Fenerbahçe devreye girdi.

NORWICH CITY İLE ANLAŞMAK ÜZERELER

Fenerbahçe, yaptığı oyuncu satışlarından dolayı kasasına giren yüklü parayı kullanmaya karar verdi. Önümüzdeki sezon kesin olarak şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertliler, Rashica için Norwich City ile anlaşma aşamasına geldi. 9 milyon Euro isteyen İngiliz devinin teklifini kabul eden Fenerbahçe, Rashica'nın menajeri ile konuşmaya başladı.

"GEL BU SENE BİZİMLE OYNA"

Oyuncunun menajeri aracılığı ile Rashica'ya haber gönderen sarı-lacivertli yöneticilerin, "Gel bu sene bizimle oyna. Ligimizi zaten çok iyi tanıyorsun. Kaliteli bir kadro kurup seni de bu kadronun içinde görmek istiyoruz" dediği öğrenildi.

"ÜSTÜME DÜŞENİ YAPTIM" DEMİŞTİ

Rashica, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, “Galatasaray ile anlaştım, gittim, çok mutlu oldum, üstüme düşeni yaptım. Şimdi önüme bakma vakti” ifadelerini kullanmıştı.

