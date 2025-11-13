Fenerbahçe Real Madridli Antonio Rüdiger'e kancayı taktı! Oosterwolde giderse Rüdiger geliyor...

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve hem lig hem de Avrupa Ligi’nde şampiyonluk yaşamak adına kolları sıvadı. Başkan Sadettin Saran’ın takıma güçlü bir takviye yapmak istediği öğrenilirken, bu ismin Real Madrid stoper Rudiger olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

‘‘OOSTERWOLDE GİDERSE, RUDIGER OLABİLİR…’’

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun iddiasına göre; “Oosterwolde’yi Premier Lig’den transfer etmek isteyen bir takım var. Eğer satışı gerçekleşirse, Fenerbahçe Rüdiger transferine giriş yapabilir.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sercan Hamzaoğlu, ‘‘Çok iyi bildiğim bir şey var ki Sadettin Saran'ın hayal ettiği oyunculardan biri Alexander Sörloth.’’ diyerek taraftarları heyecanlandırdı.

‘‘GELMEYE SICAK!’’

Neospor ekranlarında yorum yapan gazeteci Serdar Ali Çelikler ise ‘‘Fenerbahçe'de Antonio Rüdiger ve Lewandowski işi çok ciddi. Yönetim ve futbolcu tarafı arasında kuvvetli aracılar var. Rudiger için gelmeye sıcak, gelir diyorlar.’’ dedi.

‘‘AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU OLURSUN…’’

Serdar Ali Çelikler, “Bu Avrupa Ligi şampiyonluk kadrosu. Yapılabilirse devre arasında, hiç biri imkansız değil. Net UEFA şampiyonu olursun. Rüdiger, Goretzka, Sorloth… Hiç biri imkansız değil…" diyerek duyurdu.