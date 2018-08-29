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Fenerbahçe Renato Sanches için Bayern Münih ile görüşüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.08.2018 07:54 | Son Güncelleme

Orta alana mutlaka 8 numara takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Bayern Münih ve Manchester City ile görüşüyor.

Fenerbahçe Renato Sanches için Bayern Münih ile görüşüyor

Fenerbahçe 8 numara için bastırıyor... Transfer penceresinin kapanmasına çok kısa bir süre kala Sarı- Lacivertliler'de çok büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Tottenham formasını giyen Moussa Sissoko konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan yönetim, şu anda iki genç yıldızla masada.

MENAJERİ İLE PAZARLIKTALAR

Hedefteki ilk isim, daha önce de görüşülen Renato Sanches... Fenerbahçe yönetimi, Portekizli genç yıldızı kiralamak için Bayern Münih ve oyuncunun menajeri ile görüşüyor.

PAZARLIK DEVAM EDİYOR

Alman devinin teklife prensipte evet dediği ancak kiralama bedeli konusunda pazarlık yapıldığı öğrenildi. Sanches'e alternatif olarak belirlenen isim ise Manchester City'den Douglas Luiz.

YİNE ÇALIŞMA İZNİ ALAMADI

İngiliz kulübü geçen sezon Girona'ya kiraladığı Brezilyalı yıldıza yine çalışma izni çıkaramadı. Cocu, Douglas'a onay verirken, Sanches konusundaki pazarlıkların sonuçlanması bekleniyor.

(TAKVİM)

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