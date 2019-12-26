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  4. Fenerbahçe, Rodriguez'de mutlu sona çok yakın

Fenerbahçe, Rodriguez'de mutlu sona çok yakın

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.12.2019 08:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin İtalyan devi Milan'da fazla süre alamadığı için ayrılacak olan 27 yaşındaki İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez ile anlaştığı, bir aksilik olmadığı takdirde ocak ayında imzaların atılacağı belirtildi.

Fenerbahçe, Rodriguez'de mutlu sona çok yakın

Fenerbahçe, ilk yarıda Hasan Ali'nin sakatlığı nedeniyle büyük sıkıntı çektiği sol bek mevki için aradağı kanı İtalya'nın Milan kulübünde buldu.

İtalyan basını, Sarı-Lacivertliler'in fazla süre alamadığı için kırmızı siyahlı takımdan ayrılmaya karar veren Ricardo Rodriguez ve kulübü ile kiralık olarak anlaştığını yazdı.

Son anda bir aksilik olmadığı takdirde 27 yaşındaki İsviçreli sol bekle Ocak ayındaki ara transferde satın alma opsiyonunun da yer alacağı sözleşme imzalanacağı vurgulandı.

TÜRKLERLE EĞLENMESİ HEYECANLANDIRDI

Bu arada Şili asıllı İsviçreli sol bek Rodriguez'in Türk arkadaşlarıyla eğlendiği video görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Taraftarlar videoyu seyrettikten sonra "Bu iş tamam gibi. Rodriguez geliyor" mesajlarını birbirlerine attılar.

1 Temmuz 2017'de Almanya'nın Wolsburg takımından Milan'a 15 milyon euro bedelle transfer olan Ricardo Rodriguez, 2017-18 sezonunda 47, 2018-19'da 41, bu sezon ise 4 maçta Milan formasını giydi.

(STAR)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Ricardo Rodriguez milan Spor Toto Süper Lig

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