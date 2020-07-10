Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti için resmi teklif yaptı

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, ses getirecek bir transfer hamlesi gerçekleştirdi.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Roma forması giyen Diego Perotti için resmi teklif yaptı. Oyuncunun menajeriyle görüşmeler başladı. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa sarı lacivertlilerin kısa bir süre içerisinde transfere nokta koyması bekleniyor.
Roma ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde forma giyiyor. Kariyerine Sevilla'da başlayan Arjantinli futbolcu, Boca Juniors, Genoa ve Roma'da forma giydi.
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