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Fenerbahçe rotasını Edin Dzeko'ya çevirecek

08.04.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Roma forması giyen Edin Dzeko ve Porto’dan Moussa Marega ile görüşmelere başladı. Forvet hattına bu oyuncudan birisi alınacak. Buna göre Kanarya, Marega'da pürüz yaşanması halinde rotasını Edin Dzeko'ya çevirecek.

Fenerbahçe rotasını Edin Dzeko'ya çevirecek

Süper Lig'de oynadığı son maçta evinde Denizlispor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında "Ben de varım" diyen Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

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Sarı lacivertli takımda gelecek sezon için öncelik forvet! Porto'dan ayrılmaya hazırlanan Moussa Marega için girişimlere başlayan Kanarya'nın, bir zamanlar takip ettiği Edin Dzeko'yu da gündeme aldığı bildirildi.

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35 yaşındaki yıldız için sezon sonunda Roma ile masaya oturulması bekleniyor. 1 yıllık kontratı kalan Dzeko, Serie A'da bu sezon 7 gol attı.

Öte yandan İngiliz basını, West Ham United'ın 29 yaşındaki Marega transferinde Fenerbahçe ile yarıştığını duyurdu.


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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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