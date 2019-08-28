SPOR

Fenerbahçe salonda çalıştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.08.2019 14:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıkları kapsamında günün ilk idmanını salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe salonda çalıştı

Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de bu maçın hazırlıkları sürüyor.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimde gerçekleşen idmanda sarı-lacivertliler, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek.

PARTNERCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandıCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandı
Fenerbahçe'ye üçüncü FransızFenerbahçe'ye üçüncü Fransız
Fenerbahçe'de resmi ayrılıkFenerbahçe'de resmi ayrılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Trabzonspor can bartu tesisleri

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık

F.Bahçe'den ayrıldı, yeni takımına imzayı attı

F.Bahçe'den ayrıldı, yeni takımına imzayı attı

Falcao ile ilgili sıcak gelişme

Falcao ile ilgili sıcak gelişme

Beşiktaş'tan forvet hamlesi

Beşiktaş'tan forvet hamlesi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

Bayern Münih - Fenerbahçe

Bayern Münih - Fenerbahçe

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe'ye üçüncü Fransız

Fenerbahçe'ye üçüncü Fransız

Carlos Kameni, Fenerbahçe'den ayrıldı!

Fenerbahçe'de resmi ayrılık

Kameni Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'de Adil Rami ilk antrenmanına çıktı

Adil Rami ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'den ayrıldı, yeni takımına imzayı attı

F.Bahçe'den ayrıldı, yeni takımına imzayı attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.