Fenerbahçe salonda çalıştı

Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de bu maçın hazırlıkları sürüyor.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimde gerçekleşen idmanda sarı-lacivertliler, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek.

