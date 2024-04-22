Fenerbahçe şampiyon oldu, Dilek İmamoğlu'nun görüntüsü olay yarattı! Ekrem İmamoğlu ve Ali Koç sevinirken...

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 5. maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Opet, rakibi Eczacıbaşı Dynavit'e set dahi vermeden galip gelerek şampiyonluğa ulaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da maçı izleyenler arasındaydı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hemen yanında maçı takip eden çift, mücadele boyunca büyük ilgi gördü.
Fenerbahçe Opet'in şampiyon olmasıyla birlikte, Dilek İmamoğlu'nun üzüldüğü anlar kameralara yansıdı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu ise o anlarda alkış tuttu.
Söz konusu anlar sosyal medyada gündem yarattı.