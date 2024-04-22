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Fenerbahçe şampiyon oldu, Dilek İmamoğlu'nun görüntüsü olay yarattı! Ekrem İmamoğlu ve Ali Koç sevinirken...

22.04.2024 07:06
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunda karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyon oldu. Karşılaşmayı takip edenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da vardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hemen yanında maçı takip eden çift, mücadele boyunca büyük ilgi gördü. Maçın bitiş düdüğüyle Dilek İmamoğlu'nun verdiği reaksiyon ise sosyal medyada gündem yarattı.

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 5. maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Opet, rakibi Eczacıbaşı Dynavit'e set dahi vermeden galip gelerek şampiyonluğa ulaştı.

İMAMOĞLU ÇİFTİ DE TRİBÜNDEYDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da maçı izleyenler arasındaydı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hemen yanında maçı takip eden çift, mücadele boyunca büyük ilgi gördü.

EKREM İMAMOĞLU SEVİNDİ, DİLEK İMAMOĞLU ÜZÜLDÜ

Fenerbahçe Opet'in şampiyon olmasıyla birlikte, Dilek İmamoğlu'nun üzüldüğü anlar kameralara yansıdı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu ise o anlarda alkış tuttu.

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Söz konusu anlar sosyal medyada gündem yarattı.

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