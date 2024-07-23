Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi eleme turuna galibiyetle başladı!

Jose Mourinho Fenerbahçe ile ilk resmi maçına çıktı. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 4-3 kazanarak hata yapmadı.

DZEKO HAT-TRICK YAPTI

Fenerbahçe'nin 4-3 kazandığı maçta golleri Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Maçın yıldızı Dzeko, maçın yıldızı seçildi.

RÖVANŞ MAÇI 1 HAFTA SONRA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçı 30 Temmuz salı günü Kadıköy'de oynanacak.

YENİ TRANSFERLER OĞUZ VE CENK KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Oğuz Aydın ve Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerin ilk resmi maçında kadroda yer bulundu.

Geçtiğimiz sezon oynadığı kadroyu büyük ölçüde koruyan sarı-lacivertliler, transferde ise önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

Yeni transferlerden Allan Saint-Maximin sakatlık, Levent Mercan ise teknik heyet kararıyla Lugano'ya götürülmezken, Cenk Tosun ile Oğuz Aydın kadroda yer aldı.

Her iki oyuncu da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

MOURINHO'NUN İLK MAÇI

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi maçta boy gösterdi.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıktı.

271. MAÇ

İsviçre'nin Lugano ekibine konuk olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 271. karşılaşmasına çıktı.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 271 müsabakada 108 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 369 kez havalandırırken, kalesinde ise 386 gol gördü.