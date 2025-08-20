SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turu rövanşa bıraktı! Sarı-Lacivertliler Benfica ile 0-0 berabere kaldı...

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu ilk maçında Benfica ile karşılaştı. Benfica'nın 10 kişi kaldığı karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan temsilcimiz Şampiyonlar Ligi’nde lig etabına kalmak için tur şansını Portekiz'e bıraktı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turu rövanşa bıraktı! Sarı-Lacivertliler Benfica ile 0-0 berabere kaldı...
Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu ilk maçında zorlu bir mücadeleye çıktı. Portekiz devi Benfica ile karşılaşan sarı lacivertli takım karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

MOURINHO MERT MÜLDÜR’Ü TERCİH ETTİ!

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi nde turu rövanşa bıraktı! Sarı-Lacivertliler Benfica ile 0-0 berabere kaldı... 1

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin karşılaşmasında teknik direktör Jose Mourinho, geçtiğimiz hafta lig maçında sakatlanan Mert Müldür için Avrupa’dan özel apartalar getirerek bu maça hazırladı ve ilk 11’de yer verdi.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Semedo, Archie Brown, Szymanski, Jhon Duran, En-Nesyri

Benfica: Trubin, Dedić, António Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Ríos, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.

KEREM 11 BAŞLADI

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi nde turu rövanşa bıraktı! Sarı-Lacivertliler Benfica ile 0-0 berabere kaldı... 2

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan Benfica’nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu maça ilk 11’de başladı.

İLK YARI DENGELİ GEÇTİ

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi nde turu rövanşa bıraktı! Sarı-Lacivertliler Benfica ile 0-0 berabere kaldı... 3

Temsilcimiz maça taraftarının da desteğiyle hızlı başlamaya çalışsa da Benfica topu tutarak maçta tempo olmasına pek fazla izin vermedi. Orta saha mücadelesi halinde geçen ilk yarıda gol sesi çıkmayınca devreye 0-0’lık eşitlikle girildi.

KIRMIZI KART ÇIKTI!

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi nde turu rövanşa bıraktı! Sarı-Lacivertliler Benfica ile 0-0 berabere kaldı... 4

Maçta ikinci yarı da oldukça dengeli bir mücadeleye sahne olurken, dakikalar 71'i gösterdiğinde Benfica'dan Florentino ikinci sarı kart görerek oyundan atıldı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 0
Benfica Benfica

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkes onu seyretti! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkar çıkmaz oraya gittiHerkes onu seyretti! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkar çıkmaz oraya gitti
Mourinho yapacağını yaptı! Taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdiMourinho yapacağını yaptı! Taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho SL Benfica Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu görseli olay yarattı! Benfica yap boz gibi oynadı

Kerem Aktürkoğlu görseli olay yarattı! Benfica yap boz gibi oynadı

Maça saatler kala Kerem şoku! Benfica son kararını verdi

Maça saatler kala Kerem şoku! Benfica son kararını verdi

Tacize uğradı! O anları paylaştı: "Hala elim ayağım titriyor"

Tacize uğradı! O anları paylaştı: "Hala elim ayağım titriyor"

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Süper Lig devi Rabiot için göz kırptı! Fırsat transferi

Süper Lig devi Rabiot için göz kırptı! Fırsat transferi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.