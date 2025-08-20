Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turu rövanşa bıraktı! Sarı-Lacivertliler Benfica ile 0-0 berabere kaldı...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu ilk maçında zorlu bir mücadeleye çıktı. Portekiz devi Benfica ile karşılaşan sarı lacivertli takım karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

MOURINHO MERT MÜLDÜR’Ü TERCİH ETTİ!

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin karşılaşmasında teknik direktör Jose Mourinho, geçtiğimiz hafta lig maçında sakatlanan Mert Müldür için Avrupa’dan özel apartalar getirerek bu maça hazırladı ve ilk 11’de yer verdi.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Semedo, Archie Brown, Szymanski, Jhon Duran, En-Nesyri

Benfica: Trubin, Dedić, António Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Ríos, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.

KEREM 11 BAŞLADI

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan Benfica’nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu maça ilk 11’de başladı.

İLK YARI DENGELİ GEÇTİ

Temsilcimiz maça taraftarının da desteğiyle hızlı başlamaya çalışsa da Benfica topu tutarak maçta tempo olmasına pek fazla izin vermedi. Orta saha mücadelesi halinde geçen ilk yarıda gol sesi çıkmayınca devreye 0-0’lık eşitlikle girildi.

KIRMIZI KART ÇIKTI!

Maçta ikinci yarı da oldukça dengeli bir mücadeleye sahne olurken, dakikalar 71'i gösterdiğinde Benfica'dan Florentino ikinci sarı kart görerek oyundan atıldı.