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Fenerbahçe, Samsun'da iki puan bıraktı... Süper Lig'de şampiyonluk oranları yine değişti! Galatasaray, Beşiktaş...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.10.2024 19:40
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Fenerbahçe, Süper Lig'de 9. haftasında Samsunspor deplasmanında berabere kalarak 2 puan bırakmıştı. Sarı - lacivertlilerin zirve yarışında ağır darbe almasının ardından şampiyonluk oranları değişti. İşte ligde şampiyonluğun favorisi...

Fenerbahçe, Samsun'da iki puan bıraktı... Süper Lig'de şampiyonluk oranları yine değişti! Galatasaray, Beşiktaş...

Süper Lig'de heyecan sürerken 9. haftanın tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk oranları yine değişti. Söz konusu haftada Galatasaray ve Beşiktaş aldığı galibiyetlerle üç puanı haznesine yazdırırken, Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında iki puan bıraktı.

FAVORİ GALATASARAY

7-Antalyaspor

Son oynadığı mücadelede Antalyaspor'u 3-0 ile mağlup eden Galatasaray, igde maç fazlasıyla en yakın rakibi ile olan puan farkını 5'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar şampiyonluğun favorisi olarak gösterilirken 1.60 oran verildi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ...

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Hafta başı sarı - lacivertlilere şampiyonluk için 2.10 oran verilirken, Samsunspor deplasmanında bırakılan iki puanın ardından şampiyonluk oranı 2.50'ye geriledi.

Siyah - beyazlılar ise Konyaspor'u 2-0'la geçererek zirve takibini sürdürdü. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı değişmeyerek 4.00 oran belirlendi.

TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR'E 67 ORAN

2-Başakşehir

Bu takımların ardından Trabzonspor ve Başakşehir'e ise 67.00 oran verildi.

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beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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