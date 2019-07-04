Fenerbahçe savunmasına buz adam Kudryashov

32 yaşındaki Rus savunma oyuncusunun hem ligi bilmesi, hem de bonservis bedelinin olmaması ve ayrıca sol bek mevkisinin yanı sıra defansın ortasında da görev alması transferin olasılığını arttırıyor. Skrtel ve Neustadter'in ayrılmasından sonra savunmanın göbeğine transfer yapmayı planlayan ve hem sol bek hem de stoper transferi için alternatif arayışında olan sarı lacivertli takımın ilgisine olumlu cevap veren Fedor Kudryashov'un anlaşmanın tamamlanması halinde Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki kampına katılması bekleniyor.
Devre arasında transfer olduğu turuncu lacivertli takımla 8 maça çıkan ve 1 de gol kaydeden Kudryashov, Rus Milli Takımı'nın formasını da 30 kez terletti. (DHA)
Nemanja Andjusic, Trabzonspor'da
Fenerbahçe, yıldız ismin transferini açıkladı
Ozan Kabak, Almanlar'a içini döktü! 'Aldığım karar bir kere...'
Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı transfer etti
Boluspor’un yeni hocası Giray Bulak oldu
Beşiktaş’ta iki isim sağlık kontrolünden geçti
Taraftar bekledi, Fenerbahçe gelmedi
Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'
Beşiktaş'ta Avcı sağlık kontrolünden geçti
Şampiyon Galatasaray sahaya iniyor
Yaya Toure Çin'e transfer oldu
Schalke 04'de Ozan Kabak şoku
Fenerbahçe'den bir transfer daha
İşte Rafael Benitez'in yeni takımı
Juventus, Rabiot’u açıkladı
Okuyucu Yorumları 3 yorum