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Fenerbahçe savunmasına buz adam Kudryashov

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.07.2019 14:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında Başakşehir ile 6 aylık sözleşme imzalayan Rus sol bek Fedor Kudryashov'u gündemine aldı. Bonservisi elinde olan tecrübeli isim için sarı lacivertliler menajeriyle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe savunmasına buz adam Kudryashov

32 yaşındaki Rus savunma oyuncusunun hem ligi bilmesi, hem de bonservis bedelinin olmaması ve ayrıca sol bek mevkisinin yanı sıra defansın ortasında da görev alması transferin olasılığını arttırıyor. Skrtel ve Neustadter'in ayrılmasından sonra savunmanın göbeğine transfer yapmayı planlayan ve hem sol bek hem de stoper transferi için alternatif arayışında olan sarı lacivertli takımın ilgisine olumlu cevap veren Fedor Kudryashov'un anlaşmanın tamamlanması halinde Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki kampına katılması bekleniyor.

Devre arasında transfer olduğu turuncu lacivertli takımla 8 maça çıkan ve 1 de gol kaydeden Kudryashov, Rus Milli Takımı'nın formasını da 30 kez terletti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Fedor Kudryashov Spor Toto Süper Lig başakşehir

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bizim yonetim akillanmaz.abdullah avci kurdryashov ve mahmut yuzunden samipyonlugu kaybetti! birakin devsirme oyunculari artik
adam transfer oldu kaç gün önce.
Fedor iş yapar alın beleşe.
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