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Fenerbahçe seçim tarihi ne zaman? Başkan adayları belli mi? Seçim tarihi değişti

02.06.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe seçim tarihi değişti. Konuya ilişkin Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi. Peki Fenerbahçe seçim tarihi ne zaman? Başkan adayları belli mi? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe seçim tarihi ne zaman? Başkan adayları belli mi? Seçim tarihi değişti

12-13 Haziran olarak planlanan seçimlerin değiştiği haberi geldi. Bunun üzerine futbolseverler, arama motorlarından "Fenerbahçe seçim tarihi ne zaman?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Seçimin yeni tarihi ve tarihin değişme nedenine ilişkin Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi. Peki başkan adayları belli mi? Başkan adayları kimler? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe seçim tarihi 12-13 Haziran olması gerektiği planlanmıştı. Ancak son dakika haberine göre bu tarih değişti. Seçimlerin 25-26 Haziran'da gerçekleşeceği duyuruldu.

Fenerbahçe konuya ilişkin resmi açıklamada bulundu. Söz konusu açıklamada, planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" başlıklı kurallara uymadığı gerekçesiyle daha önce belirtilen tarihlerde gerçekleşmeyeceği ifade edildi.

Açıklamaların devamında Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın, 18-19 Haziran'da 10.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul'da yapılacağı bilgisi yer aldı. Ancak ilk toplantıda çoğunluk sağlanmaz ise ikinci toplantıda böyle bir gerekçenin aranmayacağı ve 25-26 Haziran'da aynı yer ve aynı saatte toplantının yapılacağı belirtildi.

BAŞKAN ADAYLARI BELLİ Mİ?

Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt oldu.

Fenerbahçe seçim tarihi ne zaman? Başkan adayları belli mi? Seçim tarihi değişti

ADAYLIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Eyüp Yeşilyurt adaylığını Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. "Kamuoyuna duyurulur" başlığı ile yayımladığı yazılı açıklamasında Yeşilyurt, 2021 Yılı Fenerbahçe Spor Kulübü seçimli olağan kongresine neden aday olduğunu sıraladı.

EYÜP YEŞİLYURT HAKKINDA

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyan Eyüp Yeşilyurt 1970 İstanbul, Kartal/Yakacık doğumlu. 51 yaşındaki Yeşilyurt ticaretle uğraşıyor, evli ve 3 çocuk babası.


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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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