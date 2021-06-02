Fenerbahçe seçim tarihi ne zaman? Başkan adayları belli mi? Seçim tarihi değişti

12-13 Haziran olarak planlanan seçimlerin değiştiği haberi geldi. Bunun üzerine futbolseverler, arama motorlarından "Fenerbahçe seçim tarihi ne zaman?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Seçimin yeni tarihi ve tarihin değişme nedenine ilişkin Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi. Peki başkan adayları belli mi? Başkan adayları kimler? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe seçim tarihi 12-13 Haziran olması gerektiği planlanmıştı. Ancak son dakika haberine göre bu tarih değişti. Seçimlerin 25-26 Haziran'da gerçekleşeceği duyuruldu.

Fenerbahçe konuya ilişkin resmi açıklamada bulundu. Söz konusu açıklamada, planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" başlıklı kurallara uymadığı gerekçesiyle daha önce belirtilen tarihlerde gerçekleşmeyeceği ifade edildi.

Açıklamaların devamında Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın, 18-19 Haziran'da 10.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul'da yapılacağı bilgisi yer aldı. Ancak ilk toplantıda çoğunluk sağlanmaz ise ikinci toplantıda böyle bir gerekçenin aranmayacağı ve 25-26 Haziran'da aynı yer ve aynı saatte toplantının yapılacağı belirtildi.