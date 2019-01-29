Fenerbahçe, Serdar Aziz için bekleme kararı aldı!

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaraylı Serdar Aziz için bekleme kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar ile şu ana kadar yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Kanarya, ezeli rakibinin pes etmesini bekleyecek.
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in kadro dışı bıraktığı milli stoperi satamazsa, en azından sezon sonuna kadar oynamadan para vermek zorunda kalacak.
Mali yönden sıkıntıda olan Galatasaray’ın transferin son günü de olsa Serdar’ı bırakacağını hesaplayan Fenerbahçe, “Bekle al” planı uyguluyor. (Star)
Moses'tan övgü dolu sözler!
'Hak ederek kazanma misyonumuzda var'
Drogba G.Saray'ı unutmadı
'CAS, 2010/11 şampiyonluğumuzu tescilledi'
Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor!
G.Saray'a sürpriz forvet! Boyu 2,01...
Volkan Şen'in yeni takımını açıkladı!
Moussa Sow ilk idmanına çıktı
Inter'den Mesut Özil teklifine ret
Beşiktaş'ta ayrılık!
Trabzonspor’u altyapısı sırtlıyor
Altınordu İtalya’ya açıldı
Moussa Sow Gazişehir Gaziantep'te
İşte Hannover'in yeni hocası
Ümit Özat patladı! 'Ya düzen değişecek ya da...'
Ozan Kabak ilk maçında dağıldı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum