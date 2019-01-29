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Fenerbahçe, Serdar Aziz için bekleme kararı aldı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.01.2019 12:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe prensip anlaşmasına vardığı ancak daha sonra Galatasaray'ın takımda tutmaya karar verdiği Serdar Aziz için son güne kadar bekleme kararı aldı.

Fenerbahçe, Serdar Aziz için bekleme kararı aldı!

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaraylı Serdar Aziz için bekleme kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar ile şu ana kadar yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Kanarya, ezeli rakibinin pes etmesini bekleyecek.

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in kadro dışı bıraktığı milli stoperi satamazsa, en azından sezon sonuna kadar oynamadan para vermek zorunda kalacak.

Mali yönden sıkıntıda olan Galatasaray’ın transferin son günü de olsa Serdar’ı bırakacağını hesaplayan Fenerbahçe, “Bekle al” planı uyguluyor. (Star)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe serdar aziz Galatasaray

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