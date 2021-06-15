Fenerbahçe, Serdar Dursun'u transfer etti

Fenerbahçe'de transfer resmen başladı. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de gol kralı olan Serdar Dursun ile resmi sözleşmeye imza attı.
Fenerbahçe, Serdar Dursun ile 3+1 yıllığına sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun'u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır. Geçen sezon 2. Bundesliga'da gol kralı olan Serdar Dursun'a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun!
Şenol Güneş tarafından Euro 2020 kadrosuna alınmaması tartışma yaratan Serdar Dursun, geçtiğimiz günlerde Milli Takım için konuşmuştu.
29 yaşındaki golcü, "Benim bir futbolcu olarak elimden gelen çalışmak ve sahada kendimi göstermektir. Bu konuda karar hocamızındır ve kendisine saygı duyuyorum. Daha fazla çalışıp Milli Takım forması giymek istiyorum. En büyük hayalim Ay-Yıldızlı formayı terletmek" ifadelerini kullandı.
Serdar Dursun: Çok mutluyum, heyecanlıyım. Gol kralı olarak geldim ve inşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım.Birçok teklif gelmişti ancak Fenerbahçe'nin adını duyunca ailecek çok heyecanlandık.Sahada ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğumu göstereceğim.
Bundesliga 2'de geçen sezon 27 kez fileleri sarsan Serdar Dursun, Avrupa liglerinde gol krallığı yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü forvet oyuncusu Edin Dzeko ile fotoğraflarını paylaşarak, ''4-4-2, çift forvet'' ifadesini kullanmıştı.
29 yaşındaki Serdar Dursun, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt ile başarılı performans sergiledi. Kariyerinde daha önce Türkiye'de Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Fatih Karagümrük formaları da giyen Serdar Dursun, Darmstadt formasıyla geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 33 maçta 27 gol attı ve 6 asist yaptı. Bundesliga 2'de gol kralı olan Serdar Dursun tüm kulvarlarda ise geçtiğimiz sezon 36 maçta 29 gol attı.
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