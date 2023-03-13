Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Sevilla rövanş maçı öncesi Lincoln'den kötü haber!

Fenerbahçe - Sevilla maçı öncesi Sarı-Lacivertli kulübe kötü haber geldi. Lincoln Henrique sakatlandı. Brezilyalı futbolcunun karşılaşamada forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. Maçta, Ferdi'nin sol bek, Nijeryalı futbolvu Osayi-Samuel'in ise sağ bekte oynama ihtimali bulunuyor. Sporseverler internette "Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Sevilla rövanş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sevilla maçı Exxen'den canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELİR?

Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi için Sevilla'yı rövanş maçında 3 farklı yenmesi gerekiyor.

Fenerbahçe, deplasman golü uygulamasının kaldırılması sebebiyle rakibini 2 farklı yenmesi halinde umutlarını uzatmalara taşıyacak.

Uzatmalarda da iki farkın korunması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

LİNCOLN HENRİQUE SEVİLLA MAÇINDA YOK!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sezon başında özel olarak transfer ettiği ve birçok maçta ilk 11'de yer verdiği Lincoln Henrique'nin sakatlandığı öğrenildi. beIN Sports'un haberine göre deneyimli futbolcu, Sevilla ile oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.

