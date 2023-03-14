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Fenerbahçe - Sevilla maçına İngiliz hakem! Mücadeleyi Michael Oliver yönetecek

14.03.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Sevilla ile evinde oynayacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Fenerbahçe - Sevilla maçına İngiliz hakem! Mücadeleyi Michael Oliver yönetecek

16 Mart Perşembe günü TSİ 20.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmada Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Andrew Madley olacak.


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