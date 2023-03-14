Fenerbahçe - Sevilla maçına İngiliz hakem! Mücadeleyi Michael Oliver yönetecek

16 Mart Perşembe günü TSİ 20.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmada Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Andrew Madley olacak.



