Fenerbahçe sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamladı!

Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0 mağlup ederek puanını 99'a yükseltti fakat sezonu Galatasaray'ın ardında ikinci sırada tamamladı.
Fenerbahçe'nin gollerini Dzeko, Szymanski, Tadic, Osayi, Serdar Dursun ve King kaydetti.
Fenerbahçe, ısınma sırasında sahaya "Hababam Sınıfı" müziğiyle çıktı.
Ligde geçen hafta oynanan derbi öncesinde Galatasaray, yaptığı koreografi sırasında söz konusu müziği seslendirmişti.
Fenerbahçe ise 1-0 kazandığı müsabakanın ardından sosyal medya hesaplarından bu koreografiye gönderme yapmıştı.
Sarı-lacivertliler, İstanbulspor karşısında da aynı müzikle taraftarlarını coşturdu.
Fenerbahçe Kulübü, futbolu bırakacağını açıklayan Leonardo Bonucci'yi son maç öncesinde onurlandırdı.
Maç öncesinde oyuncuya yönetici Ahmet Ketenci tarafından plaket takdim edilirken, takım arkadaşları da sıraya girerek Bonucci'yi alkışladı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli oyuncuyu desteklemek için tek tek tribünlere davet etti.