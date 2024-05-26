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Fenerbahçe sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.05.2024 21:00
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Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Bu maçı kazanıp Galatasaray'ın yenilmesini bekleyen sarı-lacivertliler üstüne düşeni yaptı fakat Galatasaray'dan gelen haberle sezonu ikinci tamamladı.

Fenerbahçe sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamladı!

Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0 mağlup ederek puanını 99'a yükseltti fakat sezonu Galatasaray'ın ardında ikinci sırada tamamladı.

GOL YAĞMURU

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Fenerbahçe'nin gollerini Dzeko, Szymanski, Tadic, Osayi, Serdar Dursun ve King kaydetti.

SAHAYA "HABABAM SINIFI" MÜZİĞİYLE ÇIKILDI

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Fenerbahçe, ısınma sırasında sahaya "Hababam Sınıfı" müziğiyle çıktı.

Ligde geçen hafta oynanan derbi öncesinde Galatasaray, yaptığı koreografi sırasında söz konusu müziği seslendirmişti.

Fenerbahçe ise 1-0 kazandığı müsabakanın ardından sosyal medya hesaplarından bu koreografiye gönderme yapmıştı.

Sarı-lacivertliler, İstanbulspor karşısında da aynı müzikle taraftarlarını coşturdu.

BONUCCİ'YE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

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Fenerbahçe Kulübü, futbolu bırakacağını açıklayan Leonardo Bonucci'yi son maç öncesinde onurlandırdı.

Maç öncesinde oyuncuya yönetici Ahmet Ketenci tarafından plaket takdim edilirken, takım arkadaşları da sıraya girerek Bonucci'yi alkışladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli oyuncuyu desteklemek için tek tek tribünlere davet etti.

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