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Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de kapatıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.05.2019 12:39 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, 34. hafta maçında sahasında Antalyaspor'u yenmesi durumunda ligi 6. sırada tamamlayacak.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de kapatıyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda Süper Lig'i 6. sırada tamamlayacak.

Ligin son haftalarında çıkışa geçen ve son 3 maçını kazanan Fenerbahçe'nin 43 puanı bulunuyor. Süper Lig'i 5. sırada bitirmeyi hedefleyen Antalyaspor, haftaya 45 puanla 6. sırada girdi. Antalyaspor, 5. olup Avrupa vizesi alabilmek için Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenip, Evkur Yeni Malatyaspor'un Bursaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı kaleci Harun Tekin ve Tolgay Arslan ile sakatlığı bulunan Michael Frey, Antalya ekibi karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Andre Ayew, Martin Skrtel, Mathieu Valbuena ve Şener Özbayraklı'nın durumları yapılacak son antrenmanda belli olacak.

VOLKAN DEMİREL SON MAÇINA ÇIKABİLİR

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, sarı-lacivertli formayla son maçına çıkabilir. Ay sonunda sözleşmesi sona erecek 37 yaşında file bekçisi, 17. yılını geçirdiği sarı-lacivertlilere veda edebilir. Sözleşmesi uzatılıp uzatılmayacağı belirsiz olan Volkan'ın, sarı kart cezalısı Harun Tekin'in yerine ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Volkan Demirel, Fenerbahçe formasıyla 524 resmi maça çıktı. Fenerbahçe tarihinin Müjdat Yetkiner'den (570) sonra en fazla resmi maç oynayan ismi olan Volkan, bir dönem kadro dışı kaldı, bu sezon sadece 15 maçta kaleyi korudu.

İLK KEZ AKSİ AVERAJLA BİTİREBİLİR

Fenerbahçe, Süper Lig'de tarihinde ilk kez bir sezonu eksi averajla bitirebilir. Sarı-lacivertliler, geride kalan 33 haftada 41 gol atıp, 43 gol yedi ve son haftaya eksi 2 averajla girdi. Fenerbahçe, Antalyaspor'u en az 2 farklı skorla yenemezse, bir sezonu ilk kez eksi averajda tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, 1990-1991'de sezonu sıfır averajla kapatmıştı.

KADIKÖY'DE 11 MAÇLIK SERİ

Fenerbahçe, kötü bir sezon geçirmesine rağmen Süper Lig'de iç sahada 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son olarak teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiği MKE Ankaragücü maçını kaybetmişti. Taraftarı önünde son olarak 28 Ekim 2018'de kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonraki 11 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 26 lig maçına çıkan Yanal, 19 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

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