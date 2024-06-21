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  4. Fenerbahçe sezonun ilk transferini açıkladı! Sarı-Lacivertliler Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı, Levent Mercan'ı da kadroya kattı

Fenerbahçe sezonun ilk transferini açıkladı! Sarı-Lacivertliler Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı, Levent Mercan'ı da kadroya kattı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
21.06.2024 13:43
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Fenerbahçe, geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen sol bek oyuncusu Levent Mercan ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Mert Hakan Yandaş'la da sözleşme uzatıldığı duyuruldu.

Fenerbahçe sezonun ilk transferini açıkladı! Sarı-Lacivertliler Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı, Levent Mercan'ı da kadroya kattı
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

MERT HAKAN İLE 2 YILLIK ANLAŞMA

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Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni kontrat imzalandığını açıkladı.

LEVENT MERCAN KADROYA KATILDI

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Fenerbahçe, ayrıca son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllığına anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş’a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz. Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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