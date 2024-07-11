SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe şikayet etmişti, Dursun Özbek ifade vermişti! İşte Özbek'in savcılıktaki ifadesi...

Fenerbahçe şikayet etmişti, Dursun Özbek ifade vermişti! İşte Özbek'in savcılıktaki ifadesi...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.07.2024 16:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe cephesinin şikayeti sonrası İstanbul Adliyesi'nde verdiği ifadede "Fenerbahçe Kulübü'ne FETÖ, PKK yakıştırması yapmam akla uygun değildir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe şikayet etmişti, Dursun Özbek ifade vermişti! İşte Özbek'in savcılıktaki ifadesi...

Fenerbahçe'nin yaptığı şikayet sonrası savcılığa ifade veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ifadesi ortaya çıktı.

"FETÖ - PKK YAKIŞTIRMASI YAPMADIM"

Dursun Özbek, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek, "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Özbek'e "İnsanları provoke etmeyin, bunlar FETÖ, PKK taktikleridir, siz de yapıyorsunuz, yapmayın" sözleri soruldu.

"NEDEN ÜSTLERİNE ALINDILAR ANLAMADIM"

ozna

Dursun Özbek, bu soru üzerine, "İki kulüp de 100 yılı aşkın tarihe sahiptir. Bu süreç içerisinde iki kulüp arasında atışmalar olmuştur. Ancak futbol ortamında bu atışmalar insanları provoke edebilecek düzeye gelebiliyor, provokasyon da FETÖ ve PKK'nin işidir. Ben ortamı sakinleştirmek için itidal çağrısında bulundum. Yoksa Fenerbahçe Kulübü'ne FETÖ, PKK yakıştırması yapmam akla uygun değildir. Kaldı ki ben açıklamalarımda kendilerinin adını da kullanmadım, neden üstlerine alındılar anlayamadım." ifadelerini kullandı.

Özbek, ifadesinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ayrıldı.

Euro 2024
Serik Belediyespor Aydın Bağ ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!Serik Belediyespor Aydın Bağ ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek son dakika fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Önder'in yanıtı bütün Meclis'i güldürdü: Sizde bir sıkıntı var!

Önder'in yanıtı bütün Meclis'i güldürdü: Sizde bir sıkıntı var!

Başkan yine Büyükekşi oluyor! TFF Başkanlık seçimi öncesi bir isim daha çekildi

Başkan yine Büyükekşi oluyor! TFF Başkanlık seçimi öncesi bir isim daha çekildi

Bali'de bir gecelik otel fiyatları görenleri şaşırttı

Bali'de bir gecelik otel fiyatları görenleri şaşırttı

Wanda Nara ayrılığı açıkladı, Simge Sağın'dan paylaşım geldi!

Wanda Nara ayrılığı açıkladı, Simge Sağın'dan paylaşım geldi!

Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri

Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri

Yenilgi sonrası Mourinho o isimlerin üzerini çizdi! 3 isim kadro dışı...

Yenilgi sonrası Mourinho o isimlerin üzerini çizdi! 3 isim kadro dışı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.