Fenerbahçe Sinan Gümüş'ün transferini bitirdi

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Takımdaki yerli kalitesini artırmak isteyen ve Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ü kadrosuna katan Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. Sarı Lacivertli ekip, Antalyaspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Galatasaray ile Trabzonspor'un da listesinde yer alan Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı.
TRT Spor'un haberine göre; 26 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. 2014-2019 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve 5 yıllık maceranın ardından Genoa’ya giden Sinan, İtalyan ekibinde beklentilerin uzağından kalmıştı. Devre arası geldiği Antalyaspor'da yeniden doğan 26 yaşındaki hücumcu, çıktığı 9 lig maçında 5 gol, 1 asistlik bir performans sergilemişti.
Genoa ile sözleşmesini feshedecek olan Sinan, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Filip Novak'ın ardından Fenerbahçe'nin 5. transferi olacak.
FOTOĞRAFLAR: AA / İHA
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