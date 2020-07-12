Fenerbahçe Sivasspor canlı izle | Şifresiz canlı yayın

Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u konuk edecek. Avrupa Kuplarına katılmak isteyen iki kulüpte galibiyet için sahaya çıkacak. Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı Mynet.com'da...
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Tolgay, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi, Rodrigues, Vedat Muriç
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Fernando, Emre, Mert Hakan, Cofie, Yatabare
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig’de 28. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 27 maçtan 17’sini Fenerbahçe, 5’ini Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe’nin toplam 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas’taki müsabaka, ev sahibinin 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Trabzonspor'da yıldız isim için kiralama formülü
Diagne G.Saray'ın yeni transferini paylaştı!
Filip Novak transfer kararını verdi
Fenerbahçe'den çılgın Onyekuru hamlesi
Fenerbahçe'de stoper Ozan'a emanet
Falcao, Süper Lig'in yarısını kaçırdı!
Beşiktaş'ta sağ bek genç yıldız
Ahmet Nur Çebi'den flaş yabancı sınırı açıklaması
52 yıllık Türk kulübü başkansız kaldı!
Arda Turan'a Almanya'dan talip var
Serie A'da aradan sonraki ilk koronavirüs vakası
TFF'nin kararı sonrası ligden çekildiler!
İbrahimovic'le reklam filmleri olay oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum