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Fenerbahçe Sivasspor canlı izle | Şifresiz canlı yayın

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.07.2020 15:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe - Sivasspor Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı Mynet.com'da...

Fenerbahçe Sivasspor canlı izle | Şifresiz canlı yayın

Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u konuk edecek. Avrupa Kuplarına katılmak isteyen iki kulüpte galibiyet için sahaya çıkacak. Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı Mynet.com'da...

FENERBAHÇE - SİVASSPOR | CANLI

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Tolgay, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi, Rodrigues, Vedat Muriç

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Fernando, Emre, Mert Hakan, Cofie, Yatabare

FENERBAHÇE İLE SİVASSPOR 28. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig’de 28. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 27 maçtan 17’sini Fenerbahçe, 5’ini Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe’nin toplam 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas’taki müsabaka, ev sahibinin 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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