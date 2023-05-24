Fenerbahçe Sivasspor karşısında hata yapmadı! Sarı-Lacivertliler rakibini 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk finalist oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final rövanş mücadeleleri ile sürüyor. Yarı final rövanş ayağının ilk maçında Fenerbahçe sahasında kupanın son şampiyonu olan Sivasspor'u konuk etti.

Golsüz beraberlikle biten ilk karşılaşmanın rövanşında kazanan 3-0'lık skorla Fenerbahçe olurken, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk finalisti olmayı başardı.

İLK ATAK FENERBAHÇE'DEN

Karşılaşmada dakikalar 8'i gösterdiği sırada savunmadan gönderilen uzun topta Batshuayi tek hamleyle kaleci Ali Şaşal'ı geçti, ancak açısı daralan Belçikalı yıldız şutunu atana kadar başarılı eldiven kalesine geçti ve çizgiden topu çıkardı.

GRADEL VURDU, İRFAN CAN ÇIKARDI

Karşılaşmanın 33. dakikasında Sivasspor kaleyi cepheden gören bir noktadan Max Gradel ile serbest vuruş kullandı. Gradel'in sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

33'üncü dakikadaki şutunun ardından bir anda kendini yere bırakan Max Gradel oyuna devam edemezken 38'inci dakikada oyundan çıkarken yerini Ahmed Musa'ya bıraktı.

SİVASSPOR NET FIRSATI KAÇIRDI

Sivasspor ceza sahası içinde Leke James ve Ahmed Musa ile net gol fırsatından yararlanamadı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe karşılaşmanın ikinci yarısına golle başladı. Sarı-Lacivertliler'de Ferdi Kadıoğlu ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

BATSHUAYI VE 2-0...

Sarı-Lacivertliler'de Valencia ceza sahasının solunda rakibinden sıyrıldı, arka direğe ortaladı, Batshuayi tek vuruşla fileleri sarstı ve skoru 2-0'a getirdi.

JOSHUA KING SKORU BELİRLEDİ

Batshuayi ceza sahası içinde verdiği şık pasta topu Joshua King ile buluştururken 85. dakikada King bu fırsatı kaçırmadı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

5 SEZON SONRA FİNAL!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalini 5 sezon önce oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı.

FENERBAHÇE FİNALDEKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR

Yarı final rövanş turunun bir diğer maçında ise Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. İlk maçta Başakşehir rakibini 1-0 mağlup ederken rövanş öncesi avantajı cebine koymayı başarmıştı. Karşılaşma 25 Mayıs Perşembe günü 20.30'da oynanacak.



