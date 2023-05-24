Son dakika: Fenerbahçe - Sivasspor maçının 3. dakikasında ekrana gelen yazı sosyal medyanın gündemine oturdu! VAR sistemi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında kozlarını paylaştı. Oldukça tempolu başlayan müsabakanın henüz başında gerçekleşen bir olay ise sosyal medyada sıkça konuşuldu.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmanın 3. dakikasında ekranlara bir yazı geldi.

A Spor'dan canlı olarak yayınlanan mücadelede "VAR teknik olarak devre dışı" yazısı ekrana yansıdı. Müsabakada bir süre VAR sistemi kullanılamadı.

Bu durum, sosyal medyadaki futbolseverlerin dikkatini çekti ve birçok paylaşım yapıldı.

