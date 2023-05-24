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Son dakika: Fenerbahçe - Sivasspor maçının 3. dakikasında ekrana gelen yazı sosyal medyanın gündemine oturdu! VAR sistemi...

24.05.2023 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçın 3. dakikasında ekrana gelen yazı ise kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu. VAR sistemi, maçın bir bölümünde kullanılamadı. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe - Sivasspor maçının 3. dakikasında ekrana gelen yazı sosyal medyanın gündemine oturdu! VAR sistemi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında kozlarını paylaştı. Oldukça tempolu başlayan müsabakanın henüz başında gerçekleşen bir olay ise sosyal medyada sıkça konuşuldu.

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Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmanın 3. dakikasında ekranlara bir yazı geldi.

A Spor'dan canlı olarak yayınlanan mücadelede "VAR teknik olarak devre dışı" yazısı ekrana yansıdı. Müsabakada bir süre VAR sistemi kullanılamadı.

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Bu durum, sosyal medyadaki futbolseverlerin dikkatini çekti ve birçok paylaşım yapıldı.

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