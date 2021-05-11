SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Fenerbahçe – Sivasspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe – Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe – Sivasspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe – Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

11.05.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lider koltuğunda oturan Beşiktaş’ın iki puan gerisinde yer alarak ikinci sırada oturan Fenerbahçe, bu akşam Sivasspor ile mücadele edecek. Süper Lig’in bitmesine iki hafta kala Fenerbahçe, ikinci sıradan yükselerek zirveye çıkmak istiyor. Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay ise Fenerbahçe karşılaşması için “Mutlaka puan almak zorundayız.” Diye konuşmuştu. İki takımın da oldukça hırslı olduğu maç ise, futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor.

Fenerbahçe – Sivasspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe – Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig’in şampiyonunun belli olmasına son iki maç kaldı. Futbol severler heyecanla devam eden maçların sonuçlarını ise merakla takip ediyor. Fenerbahçe – Sivasspor karşılamasında, Fenerbahçe maçı kazandıktan sonra Beşiktaş’ın da puan kaybetmesini bekleyecek. Eğer sarı-lacivertli takım sahadan galibiyetle ayrılır ve Beşiktaş bir sonraki maçında mağlup olursa, Fenerbahçe Süper Lig şampiyonu olabilir.

Sivasspor’dan yapılan açıklamaya göre kafile kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul'a hareket etti. İstanbul'a ulaşan kırmızı-beyazlılar, saat 15.50'de Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

2

Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesinin ardından 9'uncu maçına çıkacak Sarı-Lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.

Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sivasspor, 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Müsabaka Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

fenerbahçe sivasspor

FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Sivasspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe: Harun, Szalai, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Camara, Ahmet, Caner, Claudemir, Gradel, Erdoğan, Hakan, Fajr, Kayode

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indiFotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indi
Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladıŞenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Sivasspor Emre Belözoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

'Beşiktaş'a geri dönebilirim de, burada da kalabilirim'

'Beşiktaş'a geri dönebilirim de, burada da kalabilirim'

Talisca sürprizi! 2 yıllık sözleşme

Talisca sürprizi! 2 yıllık sözleşme

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Dünya yıldızı golcü ile anlaşma sağladı

Dünya yıldızı golcü ile anlaşma sağladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İkili averajda üstünlük Beşiktaş'ta mı, Galatasaray'da mı?

İkili averajda üstünlük Beşiktaş'ta mı, Galatasaray'da mı?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih Terim'den maç sonu gönderme!

Fatih Terim'den maç sonu gönderme!

Galatasaray evinde Beşiktaş'a geçit vermedi

Galatasaray evinde Beşiktaş'a geçit vermedi

F.Bahçe'den inanılmaz geri dönüş

F.Bahçe'den inanılmaz geri dönüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.