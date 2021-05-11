Fenerbahçe – Sivasspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe – Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig’in şampiyonunun belli olmasına son iki maç kaldı. Futbol severler heyecanla devam eden maçların sonuçlarını ise merakla takip ediyor. Fenerbahçe – Sivasspor karşılamasında, Fenerbahçe maçı kazandıktan sonra Beşiktaş’ın da puan kaybetmesini bekleyecek. Eğer sarı-lacivertli takım sahadan galibiyetle ayrılır ve Beşiktaş bir sonraki maçında mağlup olursa, Fenerbahçe Süper Lig şampiyonu olabilir.

Sivasspor’dan yapılan açıklamaya göre kafile kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul'a hareket etti. İstanbul'a ulaşan kırmızı-beyazlılar, saat 15.50'de Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesinin ardından 9'uncu maçına çıkacak Sarı-Lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.

Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.