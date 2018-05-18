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Fenerbahçe Skrtel'in yerine Ivan Marcano'yu düşünüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Martin Skrtel için Rangers'tan gelen 4.5 milyon Euro'luk teklifi değerlendirip Slovak stoperin yerine Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ivan Marcano'yu kadrosuna katacak

Fenerbahçe Skrtel'in yerine Ivan Marcano'yu düşünüyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren ve önceliği savunma bölgesine veren Fenerbahçe, Porto'nun sözleşmesi sona eren İspanyol stoperi Ivan Marcano ile dirsek temasına geçti. Marcano ile ilgilenen başka kulüplerin de olduğu ancak F.Bahçe'nin İspanyol stopere imza parası vermeyi teklif ettiği ifade ediliyor.

NEUSTADTER RUSYA'YA YAKIN!
Fener yönetiminin Martin Skrtel için Rangers'tan gelen 4.5 milyon Euro'luk teklifi değerlendireceği ifade edilirken, Neustadter için de tekliflere açık olduğu ve Rusya'dan gelen tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi.

MANGALA İÇİN ADA SEFERİ
Fenerbahçe'nin Ivan Marcano dışında ilgilendiği bir diğer stoper ise bonservisi M.City'de olan Fransız stoper Eliaquim Mangala... 1 yıllık sözleşmesi olan Mangala için Manchester City ile masaya oturulacak. (Takvim)

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Ivan Marcano Fenerbahçe Martin Skrtel Elaquim Mangala rangers

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