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Fenerbahçe Slavia Prag Canlı İzle! Fenerbahçe Slavia maçı ne zaman?

17.02.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz olan Fenerbahçe, kendi sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak. Fenerbahçe, Slavia Prag maçının yayın saati ve hangi kanalda oynanacağı merak ediliyor. İşte Fenerbahçe, Slavia Prag maçına dair merak edilenler!

Fenerbahçe Slavia Prag Canlı İzle! Fenerbahçe Slavia maçı ne zaman?

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe kendi sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Slavia Prag maçı bu akşam ekrana gelecek. Fenerbahçe-Slavia Prag maçını izleme ekranı araştırmaları şu saatten itibaren başladı. Fenerbahçeli taraftarlar, nefeslerini tuttu ve maçın başlaması için saatleri saymaya başladı. Fenerbahçe- Slavia Prag maçına dair detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

FENERBAHÇE SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN? FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı 17 Şubat Perşembe yani bu akşam saat 20:45'te oynanacak. Fenerbahçe-Slavia Prag maçı, Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve bu mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşması, Exxen platformu üzerinden naklen canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertli takımda tedavisine devam edilen İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalarına devam eden Luiz Gustavo ve Filip Novak, Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine alınmayan Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımda yer alamayacak. Elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve özel maskeyle çalışan Serdar Dursun ile sakatlığını yeni atlatan ünlü futbolcu Mesut Özil'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE SLAVIA PRAG MAÇI EXXEN'DE NASIL İZLENİR?

Exxen platformunda spor paketine üye olduktan sonra Exxen uygulamasını indirip TV, telefon, bilgisayar gibi akıllı cihazlarınızdan Fenerbahçe - Slavia Prag maçını takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe-Slavia Prag hangi kanalda?Fenerbahçe-Slavia Prag hangi kanalda?
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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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