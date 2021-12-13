Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman? Fenerbahçe Slavia Prag maçı saat kaçta?

Kura çekimi öncesi Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky yaptığı açıklamada, "Stadyumları ve kulüpleri tanımayı seviyorum ve bu yüzden kurada Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel statları var, müthiş bir ortam olur" ifadelerini kullanmıştı. İlk maç ve rövanş tarihi belli oldu.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Slavia Prag eşleşti. Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak olan ilk maçın tarihi 17 Şubat 2022 olarak açıklandı. Bu maçın rövanşı ise 24 Şubat 2022'de Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da oynanacak.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI!

Kura çekiminin ardından sosyal medyadan açıklama yapan Slavia Prag, "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu" diye yazdı.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ NE DEMEK?

Avrupa'da daha fazla takımın yer alması UEFA tarafından amaçlanıyor. Konferans Ligi 2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başladı. Üç ön eleme ve bir Play-Off turundan sonra 32 takımlı grup kısmına geçilecek.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ ÖDÜLÜ NE?

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.

