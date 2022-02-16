Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman? Fenerbahçe-Slavia Prag saat kaçta, hangi kanalda?

Slavia Prag karşısında iyi bir skor elde etmeyi uman Sarı Lacivertli takımın en önemli hedefi Konferans Ligi. UEFA Avrupa Ligi'ni 3. sırada tamamlayarak yoluna Konferans Ligi'nde devam etme şansı elde eden Fenerbahçe'nin bu maçı merakla bekleniyor. Fenerbahçe-Slavia Prag maçının detayları araştırılıyor. İşte Fenerbahçe-Slavia Prag maçına dair detaylar!

FENERBAHÇE-SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA OYNAYACAK?

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı 17 Şubat Perşembe akşamı saat 20:45'te başlayacak. Fenerbahçe-Slavia Prag maçı, Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve bu mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Fenerbahçe-Slavia Prag mücadelesi, Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertli takımda tedavisine devam edilen İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalarına devam eden Luiz Gustavo ve Filip Novak, Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine alınmayan Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımda yer alamayacak. Elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve özel maskeyle çalışan Serdar Dursun ile sakatlığını yeni atlatan ünlü futbolcu Mesut Özil'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ LİSTESİ

Ozan Tufan ve Serdar Dursun listeye eklenirken, Diego Rossi ve Miguel Crespo listeye eklenmedi.

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Serdar Dursun, Enner Valencia, Mergim Berisha bu isimler karşılaşmada yer alıyor.

