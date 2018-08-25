Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

Transferde sıcak saatler yaşayan Fenerbahçe, Diego Reyes'in ardından bir isimle daha anlaşma sağlama aşamasında... Fenerbahçe, Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Meksikalılı Marco Fabian transferinde şok bir hamle yapıp oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Beşiktaş ile adı anılan Marco Fabian ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Önceki günlerde çıkan haberlerde Beşiktaş'ın Meksikalı oyuncuyu İstanbul'a getirdiği yazılmıştı.

40 kez Meksika Milli Takımı formasını giyen ve 10 numara pozisyonunda forma giyen 29 yaşındaki Meksikalı futbolcu, 2016'da 3.7 milyon euroya Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu. Alman ekibiyle sözleşmesi 2019'da bitecek olan Marco Fabian, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalırken sadece 7 lig maçına çıkmıştı.

