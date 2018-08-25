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Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.08.2018 17:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Marco Fabian çalımı geliyor. Fenerbahçe, adı Beşiktaş'la da anılan Marco Fabian ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Eintracht Frankfurt forması giyen 29 yaşındaki 10 numara Marco Fabian, Meksika'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

Transferde sıcak saatler yaşayan Fenerbahçe, Diego Reyes'in ardından bir isimle daha anlaşma sağlama aşamasında... Fenerbahçe, Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Meksikalılı Marco Fabian transferinde şok bir hamle yapıp oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Beşiktaş ile adı anılan Marco Fabian ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Önceki günlerde çıkan haberlerde Beşiktaş'ın Meksikalı oyuncuyu İstanbul'a getirdiği yazılmıştı.

40 kez Meksika Milli Takımı formasını giyen ve 10 numara pozisyonunda forma giyen 29 yaşındaki Meksikalı futbolcu, 2016'da 3.7 milyon euroya Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu. Alman ekibiyle sözleşmesi 2019'da bitecek olan Marco Fabian, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalırken sadece 7 lig maçına çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Marco Fabian Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
civcivler 1/3 alır
Leipzid?&][??]?[??[\8?&ZH[1,[?
Fenerbahçe 30 yaşında futbolcu almaz takımı gençleştiriyolar hala yalan haberler yapıyosunuz
oyle bişey yok transfer anlaşması yaptı fb ve bjk
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