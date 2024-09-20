SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe sözleşmesini feshetti, Acun Ilıcalı kendi takımına aldı! Sözleşme detayları belli oldu bile...

Fenerbahçe sözleşmesini feshetti, Acun Ilıcalı kendi takımına aldı! Sözleşme detayları belli oldu bile...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.09.2024 17:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de sezona beklentilerin çok altında başlayan Hull City'de transfer çalışmaları şimdiden başlarken Başkan Acun Ilıcalı ve ekibi Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği isme kancayı taktı. İşte detaylar...

İngiltere Championship'te mücadele eden Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezonda çıktığı 5 maçta 3 beraberlik 2 mağlubiyetle galibiyet alamazken, Ilıcalı ve kurmayları transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Özellikle hücum yollarında etkili isimleri kadrosuna katmak isteyen Hull City, Fenerbahçe ile yollarını ayıran sürpriz bir ismi listesine aldı.

FENERBAHÇE SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ

5bfc30bfc8ea43efb06169b47bf7e02d

Hull Live’da yer alan habere göre, Acun Ilıcalı Fenerbahçe’de istenileni veremediği için sözleşmesi feshedilen Joao Pedro'ya kancayı attı.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

thumbs_b_c_24ac831ff67877714355fd118996c803

MKM Stadyumu'na giden İtalyan golcü kulüp yetkilileri ile transfer görüşmelerinde bulundu.

PEDRO TEKLİFİ KABUL ETTİ

fc0d06c5f6444f6aabb45be8d91e5675

İngiliz ekibinin 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtilirken Joao Pedro'nun teklifi kabul ettiği ve kısa sürede imzaların atılacağı aktarıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
transfer Acun Ilıcalı Joao Pedro fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Ticaret Bakanlığı fırsatçı emlakçılara ceza kesti

Ticaret Bakanlığı fırsatçı emlakçılara ceza kesti

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı!

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı!

Spor yorumcuları tansiyonun çok yüksek olacağını söyledi! "Bomba ihbarı yapıyorum"

Spor yorumcuları tansiyonun çok yüksek olacağını söyledi! "Bomba ihbarı yapıyorum"

Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı öncesi olay sözler!

Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı öncesi olay sözler!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı daha başlamadan rekor kırdı!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı daha başlamadan rekor kırdı!

''Forma giyecek bir yıldız daha"

''Forma giyecek bir yıldız daha"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.