Fenerbahçe sözleşmesini feshetti, Acun Ilıcalı kendi takımına aldı! Sözleşme detayları belli oldu bile...

İngiltere Championship'te mücadele eden Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezonda çıktığı 5 maçta 3 beraberlik 2 mağlubiyetle galibiyet alamazken, Ilıcalı ve kurmayları transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Özellikle hücum yollarında etkili isimleri kadrosuna katmak isteyen Hull City, Fenerbahçe ile yollarını ayıran sürpriz bir ismi listesine aldı.

FENERBAHÇE SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ

Hull Live’da yer alan habere göre, Acun Ilıcalı Fenerbahçe’de istenileni veremediği için sözleşmesi feshedilen Joao Pedro'ya kancayı attı.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

MKM Stadyumu'na giden İtalyan golcü kulüp yetkilileri ile transfer görüşmelerinde bulundu.

PEDRO TEKLİFİ KABUL ETTİ

İngiliz ekibinin 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtilirken Joao Pedro'nun teklifi kabul ettiği ve kısa sürede imzaların atılacağı aktarıldı.