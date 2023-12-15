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FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Spartak Trnava maçı kaç kaç bitti? İşte ilk 11'ler!

14.12.2023 11:56 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Spartak Trnava maçı geride kaldı. Sarı lacivertliler UEFA Konferans Ligi H Grubunun 6. ve son haftasında Slovakya ekibini Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk etti. İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligin 5. haftasında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 yenilmişti. Sarı Kanarya böylelikle liderliği de kaybetmişti. Peki, Fenerbahçe Spartak Trnava maçı kaç kaç bitti? İşte, ilk 11'ler...

Fenerbahçe Spartak Trnava maç sonucu ekranı internette araştırılıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal öğrencileri hazırlıklarını tamamladı. Sarı lacivertliler, UEFA Konferans Ligi H Grubunun 6. ve son haftasında Slovakya ekibini ağırlıyor. İsmail Kartal'ın çalıştırdığı sarı lavertli temsilcimiz, Ludogorets'in Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etmesiyle grupta üçüncü sıraya geriledi. Fenerbahçe Spartak Trnava maç sonucu ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Fenerbahçe Spartak Trnava maçı detayları ve ilk 11'ler...

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı bugün (14 Aralık 2023 Perşembe) saat 20.45’te başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava’yı konuk etti. Bu sezon grupta oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 9 puanla averajla 3. sırada bulunan Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek gruptan lider olarak çıkmayı başardı.

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlandı.

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

Spartak= Takac; Kostrna, Duric, Kosa, Sulek; Zeljkovic, Bukota, Bernat; Azango, Ofori, Duris.

FENERBAHÇE, GRUPTA 3. SIRADA YER ALIYOR

Fenerbahçe, bu sezon grupta oynadığı 5 maçta 3 üstünlük, 2 yenilgi alarak 9 puanla averajla 3. sırada yer alıyor.

Rakibi Spartak Trnava ise 5 karşılaşmada 1 eşitlik ve 4 yenilgiyle son sırada bulunuyor ve Avrupa kupalarından geçtiğimiz haftalarda elenmesi kesinleşti.

Sarı lacivertli temsilcimiz, Spartak Trnava karşılaşmasına -2; Ludogorets ise Nordsjaelland karşısına -1 averajla çıkıyor.

Bulgar ekibi mağlup olursa, Fenerbahçe'ye eşitlik yetecek. Liderlik için ya diğer maçta puanların paylaşılması ya da Ludogorets’in galip gelmesi ancak temsilcimizin daha farklı yenmesi gerek.

TEMSİLCİMİZ FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Sarı lacivertli temsilcimiz grubunun son karşılaşmasında kendi evinde Spartak Trnava'yı ağırlayacak.

Nordsjaelland ise Ludogorets deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçe, tur şansı kalmayan Trnava'yı yenerse gruptan çıkacak.

Sarı lacivertlililer, Spartak Trnava'yı yener de Ludogorets-Nordsjaelland maçı eşitlikle sona erer ise temsilcimiz grubunu lider tamamlayacak.

Fenerbahçe sahasında Trnava ile berabere kalması durumunda Nordsjaelland'ın Ludogorets'i mağlup etmesini bekleyecek ve bu olasılıkların gerçekleşmesi halinde sarı-Lacivertli temsilcimiz gruptan ikinci olarak çıkacak.

Fenerbahçe, Trnava'ya mağlup olursa yine Nordsjaelland'ın Ludogorets'i farklı yenmesini bekleyecek.

Bilindiği üzere Fenerbahçe ikili averajda eşit olduğu Ludogorets'in genel averajda -1 gerisinde yer alıyor.


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