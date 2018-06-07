Fenerbahçe, sportif direktörlüğe Damien Comolli'yi getirdi

Fenerbahçe Kulübü, sportif direktörlük görevi için Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Comolli'nin 3 yıl boyunca futbol şubesindeki tüm operasyonları yöneteceği ifade edildi. Fransız futbol adamının aynı zamanda futbolcu izleme, işe alım, altyapı gelişimi ve yönetim kuruluna tavsiye gibi konulardan da sorumlu olacağı kaydedildi. Comolli'nin imza töreninin 12 Haziran Salı günü Ülker Stadı'nda yapılacağı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Comolli ile uzun süredir iletişim halinde olduklarını aktararak, "Kendisi, Avrupa'nın çok önemli kulüplerinde görev almış, değerli bir futbol adamı. Uzun vadeli planlamalarımız çerçevesinde, hayal ettiğimiz Fenerbahçe futbol takımı için bir yola çıktık ve ilk adımlarımızı atmaya başladık. Damien Comolli'ye Fenerbahçe'de başarı, mutluluk ve şampiyonluk dolu yıllar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu. Comolli ise Fenerbahçe ailesine katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Görevime başlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni dönemde, kulübümüzdeki herkes, tüm maçlarda stadımızın taraftarlarımız tarafından doldurulacağını görmek için sabırsızlanıyor. Daha önce bu statta birçok maç izledim, taraftarlarımızın tutkusunu ve yaratacakları atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

DAMIEN COMOLLI KİMDİR? 24 Kasım 1971 doğumlu olan Fransız futbol adamı Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco FK, St. Etienne FK, Arsenal FK, Tottenham FK ve Liverpool FK gibi önemli kulüplerde çalıştı. Futbol kariyerine Monaco FK’nün altyapı takımında başlayan Comolli, daha sonra kulübün U-16 takımında teknik direktörlük yaptı ve eyalet bazında şampiyonluk elde etti. 1995 yılında hukuk fakültesinden mezun olan Comolli, aynı yıl teknik direktörlük lisansı da elde etti. 1997 yılında Arsenal FK’nde göreve başlayan Damien Comolli, burada scout olarak görev yaptığı 7 yıl boyunca keşfettiği Kolo Toure, Gael Clichy, Thierry Henry ve Robert Pires gibi isimlerle ön plana çıktı. 2004-2005 yılları arasında teknik direktörlük görevini üstlendiği St Etienne FK’nde, başarılı bir dönem geçirdi ve ligi 6. sırada tamamlarken, Fransa Kupası’nda da yarı finale kaldı. Burada geçirdiği süre içerisinde Comolli birçok önemli transfere imza atarken, aynı zamanda hem ulusal hem de uluslararası seviyede kulübün birçok partnerlik kurmasını sağladı.