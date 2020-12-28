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Fenerbahçe stopere Laziolu Radu'yu getiriyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.12.2020 09:12 | Son Güncelleme

Stoper bölgesinde sorun yaşayan F.Bahçe, Laziolu Radu'yu gözüne kestirdi. İtalyanlar bu girişimi doğruladı.

Fenerbahçe stopere Laziolu Radu'yu getiriyor

Üç sezondur sürekli stoper bölgesine takviye yapan ancak bir türlü istediği verimi alamayan Fenerbahçe, savunmaya kaliteli bir ismi kazandırmak için girişimlerine başladı. Sarı-Lacivertliler’in hedefi ndeki isim ise Lazio’nun tecrübeli Rumen stoperi Stefan Radu.

DEVRE ARASINDA DEĞİL SEZON SONUNDA

İtalyan basınından Calciomercato’nun haberine göre Fenerbahçe Radu’ya teklifte bulundu ancak Rumen savunmacı ocak ayında takımdan ayrılmak istemediğini belirtti. Haberde; 34 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda farklı bir senaryo yaşanabileceği kaydedildi. (AKŞAM)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Nerde çar çöp var toplayın bakalım, Mülteci kampı gibi oldu club.. Yazık,Çok Özlüyorum Aziz Yıldırım ı..
Daha 40 bile olmamış gelsin gelsin. Çok genç
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