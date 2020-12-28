Fenerbahçe stopere Laziolu Radu'yu getiriyor

Üç sezondur sürekli stoper bölgesine takviye yapan ancak bir türlü istediği verimi alamayan Fenerbahçe, savunmaya kaliteli bir ismi kazandırmak için girişimlerine başladı. Sarı-Lacivertliler’in hedefi ndeki isim ise Lazio’nun tecrübeli Rumen stoperi Stefan Radu.
İtalyan basınından Calciomercato’nun haberine göre Fenerbahçe Radu’ya teklifte bulundu ancak Rumen savunmacı ocak ayında takımdan ayrılmak istemediğini belirtti. Haberde; 34 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda farklı bir senaryo yaşanabileceği kaydedildi. (AKŞAM)
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