Fenerbahçe stopere Laziolu Radu'yu getiriyor

Üç sezondur sürekli stoper bölgesine takviye yapan ancak bir türlü istediği verimi alamayan Fenerbahçe, savunmaya kaliteli bir ismi kazandırmak için girişimlerine başladı. Sarı-Lacivertliler’in hedefi ndeki isim ise Lazio’nun tecrübeli Rumen stoperi Stefan Radu.

DEVRE ARASINDA DEĞİL SEZON SONUNDA

İtalyan basınından Calciomercato’nun haberine göre Fenerbahçe Radu’ya teklifte bulundu ancak Rumen savunmacı ocak ayında takımdan ayrılmak istemediğini belirtti. Haberde; 34 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda farklı bir senaryo yaşanabileceği kaydedildi. (AKŞAM)

