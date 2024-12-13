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Fenerbahçe taraftarı isyan etti! 'Ali Koç istifa' tezahüratları yapıldı... 'Aziz Yıldırım' sesleri yükseldi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.12.2024 02:30
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Turkish Airlines EuroLeague'in 15. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ataşehir’de Fransız ekibi Monaco’ya 99-69 mağlup oldu. Karşılaşma sırasında sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetim aleyhine tezahüratlar yaptı. İşte detaylar…

Fenerbahçe taraftarı isyan etti! 'Ali Koç istifa' tezahüratları yapıldı... 'Aziz Yıldırım' sesleri yükseldi!

Euroleague'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk etti. Mücadeleyi 69-99 mağlup tamamlayan sarı - lacivertlilerde tribünlerden dikkat çeken bir tezahürat geldi.

FENERBAHÇE BEKO TAT VERMEDİ

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Fenerbahçe Beko, maça iyi bir başlangıç yaparak ilk çeyreği 19-17 önde tamamladı. Ancak Monaco, devreye doğru oyunun kontrolünü eline alarak soyunma odasına 43-38’lik bir avantajla gitti. Üçüncü periyotta oyundan düşmemizle birlikte farkı iyice açan konuk ekip, son çeyreğe 72-54 önde girdi. Monaco, dördüncü çeyrekte de etkili oyununu devam ettirerek karşılaşmayı 30 sayı farkla kazandı.

ATAŞEHİR'DE 'ALİ KOÇ İSTİFA' SESLERİ

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Fenerbahçe tribünleri, karşılaşmanın son bölümünde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetimini istifaya çağırdı. Taraftarlar, "Ali Koç istifa" tezahüratıyla maçın son dakikalarına kadar tepkilerini sürdürdü. Taraftarlar ayrıca eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaparak tepkilerini dile getirdi.

TEPKİLER DÜN BAŞLAMIŞTI

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Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu konuk ettiği karşılaşmada da yönetim protesto edilmiş, Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yapılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Ali Koç istifa fenerbahçe
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