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Fenerbahçe taraftarı yürüyüş düzenleyerek TFF'yi protesto etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.02.2019 17:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak olan müsabaka öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu’nu protesto için yürüyüş düzenledi.

Fenerbahçe taraftarı yürüyüş düzenleyerek TFF'yi protesto etti

Fenerbahçeli taraftarlar yaptıkları yürüyüşle hakem kararlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kurumlarını protesto etti.

Saat 16.00’da Göztepe Parkı’ndan başlayan yürüyüş Ülker Stadyumu'nda biterken Genç Fenerbahçeliler Basın Sözcüsü Yücel Aslan bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Haftalardır, aylardır ve hatta yıllardır süre gelen, hakemler aracılığıyla sergilenen kirli tiyatroların, maçların sonucuna doğrudan etki ettiği; bu kararların maçların kaybedilmesine, oyuncularımızın haksız yere oyundan ihraç edilmesine ve şampiyonluklarımızın kaçmasına dahi neden olduğu büyük Fenerbahçe camiası ve tüm aklı selim vatandaşlarımızın malumudur. Evet, hatalar da futbolun bir parçasıdır ve illa ki olacaktır. Fakat söz konusu hatalar "hakemler de insan, herkes hata yapabilir" diyebileceğimiz türden değil, net bir biçimde Fenerbahçemiz'in aleyhine, Fenerbahçemiz'i adeta doğrama amacıyla yapılan hatalar olmuştur. Bunları göremeyenler veya görmemezlikten gelenler de ya bu adaletsiz düzenin bir parçasıdır ya da art niyet sahibi, Fenerbahçe düşmanı şahıslardır.

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Son olarak, geçen hafta oynadığımız Kayserispor maçında yapılan bariz hakem hataları biz Fenerbahçe taraftarları için bardağı taşıran son damla olmuştur.

Bu düzene, bu adaletsizliğe artık bir 'dur' demek, Fenerbahçemiz'i doğramaya yönelik kapalı kapılar ardında yapılan planları bozmak ve Fenerbahçemizi sahipsiz sananlara en sert şekilde cevap vermek için bugün buradayız. Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarları olarak yumruğumuzu masaya vuruyoruz.

Başkanımız Sayın Ali Koç'un da, Perşembe günü yaptığı konuşmasında belirttiği gibi özellikle 2006'da Denizli'de kaçan şampiyonluk maçımızdan itibaren yapılan hakem hatalarının, Türk sporunun en büyük markası olan Fenerbahçemiz'e verdiği zararlar ve yol açtığı kayıpların haddi hesabı yoktur. Camia olarak her zaman iyilikten ve iyi düşünceden yana olmaya çalıştık ve bundan sonra da bu hep böyle olacaktır. Fakat büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarları olarak bu tavrımız, kulübümüz üzerinde yapılan hain planların, oynanan kirli oyunların, kapalı kapılar ardında alınan kararların farkında olmadığımız ve bunların sergilenmesine müsaade edeceğimiz anlamına asla gelmez.

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Genç Fenerbahçeliler ve büyük Fenerbahçe taraftarları olarak; isimler ne kadar değişirse değişsin, toplumu bugün en çok kutuplaştıran konu olan futbolda mevcut adaletsiz düzen devam ettiği sürece her daim TFF ve MHK'nın ensesinde olacağımızı, söz konusu Fenerbahçemiz'in menfaatleri olduğunda gereken tepkiyi sadece sosyal medyada değil, bugün olduğu gibi tribünlerde ve sokaklarda da en sert şekilde vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Son olarak;

GFB Ailesi ve büyük Fenerbahçe taraftarları olarak, söz konusu Fenerbahçemiz'in menfaatleri olduğunda isyan bayrağını göndere çekmekten ve yumruğumuzu masaya vurmaktan geri durmayacağımızı, altını çizerek belirtmek isteriz.”

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Fenerbahçe taraftar tff

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