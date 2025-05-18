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Fenerbahçe taraftarından Eyüpspor maçı öncesi yönetime büyük tepki! Aziz Yıldırım'a seslendiler

Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar mücadele öncesinde yönetime büyük tepki gösterdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe taraftarından Eyüpspor maçı öncesi yönetime büyük tepki! Aziz Yıldırım'a seslendiler
Berker İşleyen

Fenerbahçe taraftarı, Süper Lig’in 36’ncı haftasında Eyüpspor ile oynayacakları maç öncesinde yönetime tepki gösterdi.

"HER YER 'AZİZ' HER YER 'YILDIRIM'"

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 36’ncı haftasında sahasında Eyüpspor’u konuk edecek. Bu mücadele öncesinde Ülker Stadyumu çevresinde toplanan taraftarlar, sarı-lacivertli yönetime tepki gösterdi. Maç saatini bekleyen taraftarlar, 'Ali Koç istifa', 'Yönetim istifa' ve 'Her yer Aziz, her yer Yıldırım' sloganları attı.

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