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Fenerbahçe taraftarından Hasan Ali Kaldırım'a flaş tepki!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.07.2020 20:36 | Son Güncelleme

Gelecek sezon için kadro planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu. Kalsın mı gitsin mi tartışmaları arasında, tecrübeli sol bek ile sözleşme uzatılacağı haberleri çıkması üzerine sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden hashtag açarak bu karara tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftarından Hasan Ali Kaldırım'a flaş tepki!

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın maaşında indirime gitmesi halinde yeni kontrata imza atacağı iddia edilmişti.Çıkan iddialar üzerine sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli sol beki takımda istemediklerini ifade ederek sosyal medyada bir tag oluşturdu.

TÜRKİYE GÜNDEMİNDE 1. SIRADA

Fenerbahçe taraftarlarının oluşturduğu tag, Türkiye gündeminde 1. sıraya oturdu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hasanali kotu oyuncu diil cok iyiyde diil donusumle oynatilabilir hucumu yonu zayif solbek zor bulunan bir mevki sonucta turk milli takim solbeki
Hasan ali kötü topcu degil kardeşim bu adam iyi oyuncu
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