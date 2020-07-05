Fenerbahçe taraftarından Hasan Ali Kaldırım'a flaş tepki!

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın maaşında indirime gitmesi halinde yeni kontrata imza atacağı iddia edilmişti.Çıkan iddialar üzerine sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli sol beki takımda istemediklerini ifade ederek sosyal medyada bir tag oluşturdu.
Fenerbahçe taraftarlarının oluşturduğu tag, Türkiye gündeminde 1. sıraya oturdu.
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