Fenerbahçe taraftarından Hasan Ali Kaldırım'a flaş tepki!

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın maaşında indirime gitmesi halinde yeni kontrata imza atacağı iddia edilmişti.Çıkan iddialar üzerine sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli sol beki takımda istemediklerini ifade ederek sosyal medyada bir tag oluşturdu.

TÜRKİYE GÜNDEMİNDE 1. SIRADA

Fenerbahçe taraftarlarının oluşturduğu tag, Türkiye gündeminde 1. sıraya oturdu.



