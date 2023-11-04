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Fenerbahçe taraftarından Samet Akaydin'e önce tepki sonra alkış! Oyundan çıkar çıkmaz gözyaşlarıyla soyunma odasına gitti! Stadyumdan ayrılışı ise...

04.11.2023 21:57 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, bordo - mavililerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında skor henüz 3-0'ken Fenerbahçeli taraftarların zaman zaman ıslıkladığı Samet Akaydin, oyundan çıkar çıkmaz soyunma odasının yolunu tutmuştu. Milli futbolcunun maç sonundaki görüntüsü de dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe taraftarından Samet Akaydin'e önce tepki sonra alkış! Oyundan çıkar çıkmaz gözyaşlarıyla soyunma odasına gitti! Stadyumdan ayrılışı ise...

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, konuk ekip bordo - mavililer oldu. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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İkinci yarının hemen başında attığı peş peşe gollerle skoru 3-0'a getiren Trabzonspor'da büyük bir sevinç yaşanırken, sarı - lacivertlilere de büyük bir üzüntü hakim oldu.

SAMET AKAYDİN'E TEPKİ

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Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun yokluğunda maça ilk 11'de başlayan stoper Samet Akaydin, skor 3-0 olduktan sonra taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kaldı.

OYUNDAN ÇIKARKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

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Maçın devam eden bölümünde bazı taraftarların da alkışladığı Akaydin, 73. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı. Değişiklik sonrası direkt olarak soyunma odasına giden Samet Akaydin'in gözyaşlarına hakim olamadığı görülmüştü.

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Milli futbolcunun maç sonunda stadyumdan ayrılırken de oldukça üzgün olması dikkat çekti.

Canlı Skor


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