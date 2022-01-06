Fenerbahçe taraftarını heyecan bastı! Yeni teknik direktör için Mesut Özil devreye girdi

Vitor Pereira'yla yolları ayırdıktan sonra takımın başına kalitesini ispatlamış bir teknik direktör getirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Uzun yıllar Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw'e imzayı attırmak isteyen sarı-lacivertlilerde devreye Mesut Özil de girdi.

"GEL, BİRLİKTE FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPALIM"

Deneyimli hocaya 2024 yılına kadar sözleşme teklif eden Fenerbahçe, Löw'den gelecek yanıtı bekliyor. Ali Koç'un takımın başına getirmek için büyük uğraş verdiği Alman teknik direktörü ikna etmek için Mesut Özil de harekete geçti. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Yıldız futbolcunun, Almanya Milli Takımı'nda beraber çalıştığı tecrübeli teknik direktöre, "Gel, birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapalım" dediği belirtiliyor. Geçtiğimiz yaz Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw dinleneceğini açıklamış, kısa süre önce ise artık yeni bir maceraya hazır olduğunu duyurmuştu.

İSMAİL KARTAL YARDIMCISI OLABİLİR

F.Bahçe'nin yıllık 6 milyon euro isteyen Löw'e 4.5 milyon euro ücret önerdiği, gelmesi halinde İsmail Kartal'ın Alman hocanın yardımcılığını üstleneceği iddia ediliyor. Yaklaşık 15 yıl Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Löw, 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazandı... Tecrübeli isim, 1998-99 sezonunda görev yaptığı F.Bahçe'de sezonu 3. bitimiş ve maç başına 2.05 puan ortalaması yakalamıştı.



