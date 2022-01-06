SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe taraftarını heyecan bastı! Yeni teknik direktör için Mesut Özil devreye girdi

Fenerbahçe taraftarını heyecan bastı! Yeni teknik direktör için Mesut Özil devreye girdi

06.01.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ederken, listenin zirvesinde yer alan Joachim Löw'le görüşmeler sürüyor. Başkan Ali Koç'un takımın başına getirmek için büyük çaba sarf ettiği Alman hoca için Mesut Özil de devreye girdi. Dünyaca ünlü yıldızın, Almanya Milli Takımı'nda beraber çalıştığı deneyimli teknik direktöre, "Gel, birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapalım" dediği öne sürüldü.

Fenerbahçe taraftarını heyecan bastı! Yeni teknik direktör için Mesut Özil devreye girdi
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Vitor Pereira'yla yolları ayırdıktan sonra takımın başına kalitesini ispatlamış bir teknik direktör getirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Uzun yıllar Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw'e imzayı attırmak isteyen sarı-lacivertlilerde devreye Mesut Özil de girdi.

"GEL, BİRLİKTE FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPALIM"

Deneyimli hocaya 2024 yılına kadar sözleşme teklif eden Fenerbahçe, Löw'den gelecek yanıtı bekliyor. Ali Koç'un takımın başına getirmek için büyük uğraş verdiği Alman teknik direktörü ikna etmek için Mesut Özil de harekete geçti. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Yıldız futbolcunun, Almanya Milli Takımı'nda beraber çalıştığı tecrübeli teknik direktöre, "Gel, birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapalım" dediği belirtiliyor. Geçtiğimiz yaz Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw dinleneceğini açıklamış, kısa süre önce ise artık yeni bir maceraya hazır olduğunu duyurmuştu.

cvbcvbvb

İSMAİL KARTAL YARDIMCISI OLABİLİR

F.Bahçe'nin yıllık 6 milyon euro isteyen Löw'e 4.5 milyon euro ücret önerdiği, gelmesi halinde İsmail Kartal'ın Alman hocanın yardımcılığını üstleneceği iddia ediliyor. Yaklaşık 15 yıl Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Löw, 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazandı... Tecrübeli isim, 1998-99 sezonunda görev yaptığı F.Bahçe'de sezonu 3. bitimiş ve maç başına 2.05 puan ortalaması yakalamıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestilerDünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestiler
Saklı cennet tamamen buz tuttu!Saklı cennet tamamen buz tuttu!
''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''
Anahtar Kelimeler:
Mesut Özil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

TOGG dünya sahnesinde! İlk kez görücüye çıktı

TOGG dünya sahnesinde! İlk kez görücüye çıktı

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

Beşiktaş tarihe geçti! Kupa Kara Kartal'ın!

Beşiktaş tarihe geçti! Kupa Kara Kartal'ın!

Canlı yayında öyle bir şey dedi ki...

Canlı yayında öyle bir şey dedi ki...

Terim gidiyor mu? ''Evet Guardiola'nın yardımcısıyla görüştüm''

Terim gidiyor mu? ''Evet Guardiola'nın yardımcısıyla görüştüm''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fatih Terim’in üstü çizildi mi? İşte o kritik Yönetim Kurulu toplantısında yaşananlar (Mynet Özel)

Fatih Terim’in üstü çizildi mi? İşte o kritik Yönetim Kurulu toplantısında yaşananlar (Mynet Özel)

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Çorum FK için müthiş iddia! Mesut Özil...

Çorum FK için müthiş iddia! Mesut Özil...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Edin Visca yarın imzayı atıyor!

Edin Visca yarın imzayı atıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.