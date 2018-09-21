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F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.09.2018 00:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Ersun Yanal çağrısı... Fenerbahçe taraftarı, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Dinamo Zagreb'e karşı alınan 4-1'lik farklı yenilgi sonrası Ersun Yanal için mesaj yağdırdı. Twitter'da #GeçOlmadanErsunYanal mesajı trend topic oldu.

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Ersun Yanal çağrısı... Fenerbahçe taraftarı, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Dinamo Zagreb'e karşı alınan 4-1'lik farklı yenilgi sonrası Ersun Yanal için mesaj yağdırdı. Twitter'da #GeçOlmadanErsunYanal trend topic oldu.

Fenerbahçe taraftarları Ali Koç ve yönetime seslenerek, Cocu'nun gönderilmesini ve yerine Ersun Yanal'ın getirilmesi istedi.

İşte Fenerbahçe taraftarının #GeçOlmadanErsunYanal başlığı altında yönetim ve Ali Koç'a gönderdiği mesajlar...

  • İstanbul'u yakalım, hep beraber Yanal'ım #GeçOlmadanErsunYanal
  • Daha sağlıklı günler için! #GeçOlmadanErsunYanal
  • Mutlu günler geri gelsin... #GeçOlmadanErsunYanal
  • And olsun ki senin peşindeyiz #GeçOlmadanErsunYanal
  • Gel yine as Bayrağımızı evine hocam! #GeçOlmadanErsunYanal
  • Denedin olmadı, evine dön Cocu. #GeçOlmadanErsunYanal
  • Yanacaksak seninle YANAL'ım. #GeçOlmadanErsunYanal
  • Fenerbahçe'mizin değerlerini benimseyen, yükselten, '4.yıldızı hep birlikte takacağız' diyen Ersun Yanal lazım bize! #GeçOlmadanErsunYanal
  • Geri dön geri dön ne olur geri dööönnn #GeçOlmadanErsunYanal
  • Çare Ersun hoca. #GeçOlmadanErsunYanal
  • SONUNA KADAR ERSUN YANAL ! #GeçOlmadanErsunYanal

  • Yeniden sloganı ile yola çıktık, şimdide daha yüksek ses ile #Yeniden Ersun Yanal diyoruz! #GeçOlmadanErsunYanal

  • YENİDEN GERÇEK FENERBAHÇE, YENİDEN ŞAMPİYON FENERBAHÇE. #GeçOlmadanErsunYanal
  • "Tekrar böyle bir mutluluk yaşamak ister miyim, kim istemez.." #GeçOlmadanErsunYanal
  • ZAMAN YOK, ARTIK KİMSENİN SABRI KALMADI. TARAFTARIN İSTEDİĞİ İSİM BELLİDİR! #GeçOlmadanErsunYanal
  • Hoca sakal bıraktı, saçı da beyaz? #GeçOlmadanErsunYanal
  • İş işten geçmeden #GeçOlmadanErsunYanal
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Anahtar Kelimeler:
ersun yanal ali koç Fenerbahçe

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