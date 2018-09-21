F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Ersun Yanal çağrısı... Fenerbahçe taraftarı, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Dinamo Zagreb'e karşı alınan 4-1'lik farklı yenilgi sonrası Ersun Yanal için mesaj yağdırdı. Twitter'da #GeçOlmadanErsunYanal trend topic oldu.
Fenerbahçe taraftarları Ali Koç ve yönetime seslenerek, Cocu'nun gönderilmesini ve yerine Ersun Yanal'ın getirilmesi istedi.
İşte Fenerbahçe taraftarının #GeçOlmadanErsunYanal başlığı altında yönetim ve Ali Koç'a gönderdiği mesajlar...
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