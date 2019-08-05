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Ünlü hakem gece kulübünde saldırıya uğradı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 05.08.2019 20:46 | Son Güncelleme

Hırvat hakem Ivan Bebek, Hajduk Split - NK Lokomotiva maçındaki kötü yönetimi nedeniyle gittiği gece kulübünde saldırıya uğradı. Ivan Bebek, 2015-2016 sezonundaki Braga - Fenerbahçe maçında Sarı-Lacivertlileri verdiği kararlarla çıldırmıştı.

Ünlü hakem gece kulübünde saldırıya uğradı

Hırvat hakem Ivan Bebek, Hırvatistan Ligi'inde Hajduk Split'in NK Lokomotiva'yı 3-0 yendiği maçtaki kötü yönetimi nedeniyle gittiği gece kulübünde saldırıya uğradı.

Index.Hr'de yer alan habere göre; Hırvatistan'ın en ünlü futbol hakemlerinden biri olan Ivan Bebek, dün gece Sinju'da bir gece kulübünde önce sözlü sonra da fiziksel saldırıya uğradı. Haberde Ivan Bebek'in diskodan çıktıktan sonra arabaya doğru gittiği sırada saldırıya uğradığı belirtildi. Ivan Bebek saldırı sonrası güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

"KISA SÜREDE ÇALIŞABİLECEĞİMİ SANMIYORUM"
Olay sonrası konuşan Ivan Bebek, "Gözüm ve kulağım ağrıyor. Boynumun üst kısmında, omuz ve boyun bölgesinde yaralar mevcut. Kısa sürede çalışabileceğimi sanmıyorum. Hala olanlara inanamıyorum" dedi.

Hırvatistan Futbol Federasyonu da saldırıyı kınarak, "Sessiz kalmayacağız" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE TARAFTARINI DA ÇILDIRMIŞTI
Ivan Bebek, 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 4-1 kaybettiği Braga maçında verdiği 3 kırmızı kart ve penaltı kararıyla çok tartışılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Ivan Bebek Fenerbahçe Braga Hajduk Split - NK Lokomotiva

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