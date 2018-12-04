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Fenerbahçe tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergiledi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.12.2018 11:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Türkiye'nin en üst düzey liginde 18 takımla oynanan 30 sezonda, henüz devrenin bitimine 3 maç kalmasına rağmen en kötü ilk yarı performansını sergiledi.

Fenerbahçe tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergiledi

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe, Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalarak başarısızlık istatistiklerine bir yenisini daha ekledi.

Sarı-lacivertliler, ilk 14 haftada 28 puan kaybedip 14 puanda kaldı.

1959'da başlayan ve bu sezonla birlikte 30 kez 18 takımla oynanan ligde ilk 17 haftalık periyotta Fenerbahçe hiç bu kadar kötü performans sergilememişti.

Fenerbahçe, devrenin son 3 maçında galip gelse bile, tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergilemekten kurtulamayacak.

2 puanlı sistemin bile gerisinde kaldı

Fenerbahçe, galibiyete 2 puan verilen sistemin olduğu 18 takımlı lig dönemlerinde bile hiç bu kadar kötü bir ilk yarı geçirmemişti.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemlerde ilk yarılarında 1963-1964, 1983-1984 ve 1984-1985'te 24'er, 1982-1983'te de 27 puan elde etmişti.

Fenerbahçe, bu sezon ilk yarının kalan 3 maçını da kazansa bile devreyi 23 puanla kapatacak.

34 haftada 30, 14 haftada 28 puan kaybı

Fenerbahçe, geçen sezon ligin tamamında 30 puan kaybederken, bu sezon bu rakamı şimdiden yakalamak üzere.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde geçen sezon 102 puanın 72'sini alan ve ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon 28 puan yitirdi.

Fenerbahçe, kalan 20 haftanın tamamında 3'er puan alması durumunda geçen yılki performansını geçebilecek.

(AA)

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yok ali koç enkaz devralmışmış yok şu kadar para vermişmiş diyenler bırakın bu işleri başkan bu takımı bitirdi azizi mumla arıyoruz..
Düştüğümüz Hale Bak ... Tek Kelimeyle Tersten Tarih Yazıyoruz... F.B Adam Hoca Getirmeli Futbolcular Sonraki iş...
ALİ KOÇ bizi şahlandıracak sandık ama, tarihimize bi kara leke olarak başlangıç yaptı..fetö bile bu kadar zarar veremedi fenerbahçeme
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