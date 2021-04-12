Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Büyük takım böyle oynar

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından teknik sorumlu Emre Belözoğlu değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kadıköy'de kazanmak güzel. Oyunun başındaki enerjimiz, Fenerbahçe'nin genlerine çok uygun. İnandığım değerlere göre yoluma devam edeceğim. 1-0'dan sonraki oyun, 2-1'den sonraki oyun hiç istemediğim ve arzu etmediğim bir oyun.

Her maçın ayrı bir senaryosu var. Bugün topu tutan ve bekleri çıkaran bir oyun oynamaya çalıştık. Maxim ve Mirallas üst seviye oyuncular, bu oyuncuların bekleri takip etmemesinden faydalanmaya çalışacaktık.

Büyük takım böyle oynar, topu vermez. Ama ikinci yarıda bunu yapamadık. Top onların ayağına geçti. Dün şampiyonluktaki en büyük rakibimizin 45 ve 70 arasındaki ilk şutu gol oldu..

